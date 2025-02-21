Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ocak ayında yalnızca büyük değerli madeni paralara odaklanıldı. Bu dönemde 84 bin adet 50 kuruş, 45 milyon 492 bin adet bir TL ve 16 milyon 853 bin adet beş TL madeni para piyasaya sürüldü. Toplamda 62 milyon 429 bin adet madeni para tedavüle sunuldu.

Böylece, tedavülde bulunan beş TL miktarı 201 milyon 262 bin 807 adede, bir TL ise 4 milyar 354 milyon 747 bin 610 adede yükseldi. 50 kuruşluk madeni paralarsa 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adet seviyelerine ulaştı.

Ocak ayı itibariyle tedavülde bulunan toplam madeni para miktarı ise 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adede ulaştı. Küçük kuruşların tedavülden kalkması, nakit işlemlerinde büyük paralara olan talebin arttığını gösteriyor.