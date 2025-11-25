Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin kasım ayında gerilediğini ve geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin 12 puan iyileştiğini belirtti. Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti. Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."