CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "CW Gençlik projesi, gençleri geleceğin liderleri olmaya çağırıyor. CW Enerji ailesi olarak, tüm gençlerimizi bu enerji dolu projede buluşmaya bekliyoruz" dedi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, genç girişimcilere seslenerek, "CW Gençlik, enerji sektörünün kapılarını gençlerimize aralıyor. Bu proje, sadece bir eğitim platformu olmanın ötesinde; gençlerimizin enerji sektörüne yön vermesi, inovasyona katkıda bulunması ve sürdürülebilir bir geleceğin mimarları olmalarına imkan tanıyor. CW Enerji'nin güçlü desteğiyle, gençlerimiz enerji sektöründe kendi izlerini bırakacak" dedi.



Eğitim ve sınav haftası başladı

Proje kapsamında heyecan verici bir döneme adım atıldığını ifade eden Sarvan, eğitim ve sınav haftasının başladığını kaydetti. Sarvan, “Eğitim ve sınav haftası, CW Gençlik adaylarına enerji sektörünün derinliklerine inme, teorik bilgilerini geliştirme ve sektörel uzmanlarla buluşma fırsatı sunuyor. CW Gençlik, gençleri hem teorik hem de pratik açıdan donatarak, sektördeki geleceklerine güvenle adım atmalarını sağlıyor” diye konuştu.



Geleceği birlikte inşa edeceğiz

"Günümüzün gençleri, enerji sektöründe kendi izlerini bırakmak ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa etmek için eşsiz bir fırsata sahipler” diyen Sarvan, şöyle devam etti:

“CW Gençlik projesi, gençleri geleceğin liderleri olmaya çağırıyor. CW Enerji ailesi olarak, tüm gençlerimizi bu enerji dolu projede buluşmaya bekliyoruz. Unutmayın, sizlerle birlikte şekillenecek olan geleceği birlikte inşa edeceğiz."



Teknik gezi fırsatı

Proje kapsamında düzenlenecek teknik geziler, gençlere enerji sektörünü yerinde keşfetme şansı tanıyor. CW Enerji'nin tesislerini ziyaret ederek, üretim süreçlerini yakından gören gençler, sektörel uzmanlarla etkileşimde bulunma fırsatı yakalayacaklar. Bu deneyim, gençlerin sektöre daha yakından nüfuz etmelerine ve kariyerlerini şekillendirmelerine katkıda bulunacak.



Yeşile ve sokak hayvanlarına destek

CW Gençlik, gençlerin liderliğinde sürdürülebilir projelere imza atıyor. Fidan dikimi ve sokak hayvanlarına destek amacıyla oluşturulan fon, gençlerin enerjisini çevre ve toplumları için harcamalarına imkan tanıyor. CW Enerji, gençlerin bu sosyal sorumluluk projelerini destekleyerek, enerji sektöründe sadece liderlikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarıyla da öne çıkmalarını sağlıyor. Bu çaba, gençlerin enerji dolu geleceğini sadece sektöre değil, aynı zamanda çevrelerine de değer katan bir misyonla şekillendiriyor.