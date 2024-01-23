Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sektörleri ile ilgili etkinliklerde aktif olarak yer almaya devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda fuarları yakından takip ettiklerini dile getiren Sarvan, “Sektörümüzün gelişimi açısından fuarların oldukça önemli bir yeri var. Fuarlarda hem kendimizi yakından tanıtma fırsatı buluyor hem de sektörümüzdeki gelişmeleri yakından görme şansı yakalıyoruz. Bu nedenle fuarlarda yerimizi almaya özen gösteriyoruz. 17-19 Ocak tarihleri arasında San Diego Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen yenilenebilir enerji sektöründen markaların yer aldığı Intersolar North America Fuarı’na da katılım sağladık” dedi.

Fuarda birbirinden yerli ve milli ürünlerini ziyaretçilerle bir araya getirdiklerini ifade eden Sarvan, alanında uzman ekipleri ile birlikte farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle yeni iş bağlantıları kurma şansı yakaladıklarını kaydetti.



"Yerli ve milli olan güneş panellerimizi tanıttık"

Fuarda yüksek verimli güneş panellerini sergilediklerini belirten Sarvan, “Fuarda yerli ve milli olan güneş panellerimizi sergiledik. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ürettiğimiz ürünlerimizi yakından tanıttık. Firma olarak, Türkiye’de üretilen ürünlerin dünya pazarında yer alabileceğini gösteriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Fuarlar, global ölçekte bağlantılar kurma ve yeni imkanlar oluşturmak adına önemli bir yere sahip. Bu nedenle fuarlar aracılığıyla yenilikçi çözümlerimizi dünya genelinde paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.



"Yenilikçi çalışmalarımızı katılımcılara sunduk"

Öte yandan, 16-19 Ocak tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde düzenlenen ‘Otel Ekipmanları Fuarı’na da katılım sağladıklarını belirten Tarık Sarvan, şöyle devam etti: “Bu fuarda da AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz ürünlerimizi sergiledik. Ayrıca endüstriyel ısı pompası, BIPV panel, şarj istasyonları, solar carport, batarya kabini, solar aydınlatma gibi ürünlerimizle fuarda yerimizi aldık. Otellere yönelik ürünlerimizle de fark oluşturmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzle ilgili yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde aktif olarak yer almaya ve sektörümüzün gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Firma olarak hem ürün hem de pazar geliştirmeyi sürdüreceğiz”.