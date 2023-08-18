CW Enerji güneş panelleri ile fabrikalar enerjilerini güneşten almaya devam ediyor. Firma, Balıkesir’de faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısını da güneş enerji santrali (GES) ile donattı. CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, sürdürülebilir bir gelecek için yeşil enerji yatırımlarının giderek önem kazandığını söyledi. Geliştirdikleri çevre dostu ürünlerin yanı sıra hayata geçirdikleri projelerle de temiz bir geleceğe katkıda bulunduklarını ifade eden Yılmaz, “Maalesef günümüzde çevresel problemler ve iklim değişikliği gün geçtikçe daha büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bu problemlerle mücadele etmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için artık birçok firma çevre dostu uygulamaları hayata geçiriyor. Bu çerçevede özellikle güneş enerjisi sistemlerine yatırım yapan firmalar hem çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş oluyor hem de kendi enerjisini üretebiliyor” dedi.



Firma kendi elektriğini üreterek tasarruf elde ediyorBalıkesir’de faaliyet gösteren bir firmanın daha CW Enerji güneş panelleri ile kendi elektrik enerjisini üretmeye başladığını ifade eden Yılmaz, bu sayede firmanın kendi elektriğini üreterek tasarruf elde ettiğini kaydetti. Yılmaz, firmanın çatısına 2354,4 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını dile getirerek, “Bu GES ile firma yılda 1 milyon 181 bin 234 kilogram karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek ve 178 ağacın kurtarılmasını sağlayacak” diye konuştu.