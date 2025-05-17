Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Murzioğlu ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın arasında imzalanan Kardeş Oda Protokolü, şehirler arası ticari ve kültürel ilişkilerin daha da pekiştirilmesini hedefliyor.

Tarihi Misyon, Ortak Geleceğe Taşınıyor

“Cumhuriyeti Kuran Şehirler Programı” kapsamında imzalanan protokolle Samsun ve Erzurum TSO’ları, özellikle ticaret, yatırım, eğitim ve ortak projeler alanında iş birliğini derinleştirmeye hazırlanıyor. Bu iş birliği sayesinde, iki şehir arasında ekonomik bağların güçlendirilmesi hedeflenirken, tarihî misyonun gelecek nesillere aktarılması da ön planda tutulacak.

Protokol çerçevesinde; iki oda arasında karşılıklı fuar, organizasyon ve etkinliklerle ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak. Ayrıca hizmet standartlarının artırılması, bölgesel kalkınmaya yönelik ortak projelerin geliştirilmesi ve sosyo-kültürel etkinliklerle şehirler arası diyaloğun artırılması amaçlanıyor.

Tarihî Yolculuk Etkinliklerle Yaşatılacak

Protokolün önemli ayaklarından biri de, Cumhuriyet’e giden yolda kritik rol oynayan şehirlerdeki tarihî sürecin, yıldönümlerinde düzenlenecek ortak etkinliklerle yaşatılması olacak. 19 Mayıs’ın Samsun’da, Amasya Tamimi’nin Amasya’da, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin düzenlendiği şehirlerde ve Cumhuriyet’in ilan edildiği Ankara’da gerçekleştirilecek kültürel ve ticari etkinliklerle, bu değerli mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Kardeşlikten Güç Doğacak

Samsun ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odaları, protokol kapsamında sadece geçmişin mirasını yaşatmakla kalmayacak; aynı zamanda bölgelerinin ekonomik potansiyelini artıracak adımları da birlikte atacak. Geliştirilecek yeni iş birlikleriyle hem yerel kalkınma desteklenecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

Bu tarihi iş birliği, sadece iki şehir arasındaki bağları değil, aynı zamanda Cumhuriyetin temel taşlarını oluşturan şehirlerin bir araya gelerek ortak bir vizyonla geleceğe yürüdüğünün de güçlü bir simgesi olarak öne çıkıyor.