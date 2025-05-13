Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, cari açığın sürdürülebilir düzeylerde seyretmesinin, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını belirtti. Ekonomik istikrarın güç kazandığını dile getiren Yılmaz, mart ayında cari açığın 4,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve yıllıklandırılmış bazda 12,6 milyar dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergilediğini ifade etti.

Yılmaz, cari açığın bu seyriyle Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin altında kalmasının beklendiğini, bunun da döviz ihtiyacını azaltarak rezerv birikimini desteklediğini söyledi. Küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen, özellikle enerji ve emtia fiyatlarındaki ılımlı gelişmelerin yanı sıra ihracat ile turizm gelirlerinin güçlü yapısının, cari açığın önümüzdeki dönemde de makul düzeylerde kalmasına katkı sunacağını aktardı.

Uluslararası doğrudan yatırımlarda ve rezervlerde gözlenen artışın, cari açığın finansman kalitesini yükselttiğini belirten Yılmaz, bu gelişmelerin yıl genelinde enflasyonla mücadele sürecine de olumlu yansıyacağını ifade etti.