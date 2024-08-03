Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Israel Katz’ın Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesinin tam bir hastalık hali olduğunu belirterek, "Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs, soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Gazze’de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye’nin ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almanın hadleri olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiçbir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz. Her şeyin güzel olacağı gün; Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür."

Bakan Tunç: "Bebek katilleri hak ettikleri cezayı çekeceklerdir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, Filistin’de 40 bin sivili katleden İsrail’in eli kanlı dışişleri bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınadığını kaydederek, "Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz. Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy: "Tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız"

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerinin yok hükmünde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın haklı ve gür sesini bastırmaya sizin gibilerin gücü asla yetmez. İsrail Dışişleri Bakanı’nın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken, sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız."

Bakan Bolat: "Türkiye, mazlumların yanında olmayı sürdürecektir"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca zamandır kadın, çocuk demeden masumları acımasızca devlet eliyle katleden basiretsiz bir hükümetin, yine aynı basiretsizlikteki bakanının Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan sözleri tümüyle yok hükmündedir. Masumların kanıyla beslenen soykırımcı katiller, uluslararası kamuoyunun vicdanında her zaman işledikleri insanlık suçu ile anılmaya devam edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler ise, insanlık onurunun ve adaletin simgesi olarak kalacaktır. İsrail hükümetinin bu tür saldırgan ve alçakça söylemlerle kendi vahşetini örtbas etmeye çalışması nafiledir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve tüm dünyaya gerçeklerin ne olduğunu gösterecektir. Bu vesileyle işgal altında zulüm gören tüm Filistinli kardeşlerimize sabır ve direnişlerinde başarı diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın cesur duruşu ile mazlumların yanında olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten de tepki gecikmedi

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "İsrail’in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz’ın devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır. Soykırımcı hükümetin dışişleri bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir. Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir. Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır" dedi.

Bakan Göktaş: "İnsanlık dışı vahşetin hesabını vereceksiniz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Eli kanlı katiller ve soykırım suçluları, dünya barışını her platformda gür bir sesle savunan Sayın Cumhurbaşkanımızın adını dahi anamazlar. Türkiye tarihin doğru tarafında durmaya devam ederken, siz ne yaparsanız yapın Gazze’de işlediğiniz soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz."

İletişim Başkanı Altun'dan Katz'ın küstah paylaşımına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak" dedi.