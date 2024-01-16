İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Şehit ailelerinin metaneti karşısında duygulanmamak mümkün değil. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatanımızın dört bir yanında milyonlarca gencimiz var. Rabbim kahraman askerlerimizi cennetiyle müşerref eylesin. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. 5 günde hava harekatlarımız neticesinde 114 hedef, 78 terörist etkisiz hale getirildi. 60 kritik altyapı ve mühimmat tesisi yok edilmiştir.



"STRATEJİMİZ 'TERÖRİSTAN' KURMA PLANI YAPANLARI RAHATSIZ ETMİŞTİR"



Güvenlik Toplantısında sahadaki güncel durumu değerlendirdik. Bugünkü Kabine toplantımızda terör saldırılarını da ele aldık. Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı strateji 'Teröristan' kurma planı yapanları rahatsız etmiştir. Türkiye bölücü elebaşlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe ülkemizin önünü kesme eylemleri daha da artmıştır. Ülkemizin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatlar sayesinde bu çabaların sürdürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Birileri anlamasa da biz sınır ötesi operasyonlarımızla aynı zamanda ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryolarını da yırtıp attık.Geçici sığınmacı statüsüyle 620 binden fazla Suriyeli güvenli bölgelere geri dönmüştür. Terör örgütü kendisine biçilen bölücü rolü uygulayamamıştır. Karşımızdaki tablo açıktır. Mücadeleyi sadece kendi güvenliğimiz için değil evlatlarımızın terörsüz iklimde büyüyebilmesi için de vermeliyiz. Bu tür gündemlerin, ülkemizin planlarını bozduğu çevreler tarafından körüklendiğine inanıyorum. Türkiye operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını açık ve net göstermiştir. Bölgemize yeni Sevr dayatmaları yapanları alt üst ettik. Sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı bizim gündemimizde yok nasıl genişleteceğidir. Irak ve Suriye'de eli kanlı caniler var oldukça bizim de içimiz rahat etmeyecektir. Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan bu doğrultuda yeni adımları atacağız. Yeni harekatlarla şehitlerimizin dökülen kanlarının hesabını sormakla kalmayacak, geleceğimizi güvence altına alacağız.

SSK-BAĞKUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5 EK ZAM

İnsanımızın refah düzeyini yükselmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emekliye 5'er bin lira ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emekliler de ödemelerini aldı. Emeklilerimizi darda bırakmıyoruz, emeklillerimizin arasındaki artışı yakınlaştıracak adım artıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz için ilave yüzde 5 artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Temmuz ayında emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz..