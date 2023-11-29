Akşener: "Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim" Akşener: "Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • “İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz.”
  • “Uluslararası temaslarımızın ilk ve en önemli konusu Gazze'deki savaştır. Gazze için temas trafiğimizi yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.”
  • “Netanyahu, Gazze'de işlediği cinayetlerle antisemitizmi körükleyerek İsrail halkıyla birlikte tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor.”
  • “(Gazze) Toplam bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıkıyor.”
  • "Netanyahu yönetiminden gelen açıklamalar, insani aranın kalıcı ateşkese tahvil edilmesi yönündeki umutlarımızı azaltmaktadır."