Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından sarayı gezerek Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan eserler ve saray hakkında bilgi aldı.



Birileri Cumhuriyetin arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken biz hiçbir ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık.



Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı anlayışıyla ülkemiz ve yurt dışındaki ecdat yadigârı eserlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. pic.twitter.com/yUeeqBLe1u — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2024