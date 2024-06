Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"ne katıldı. Erdoğan, polis akademisi mezuniyet töreninde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, 2 yıllık zorlu ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 483’ü kadın bin 883 erkek toplam 2 bin 366 polisi ve dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Bugün dünyanın 15 farklı ülkesinden toplam 94 misafir öğrenciyi de akademiden mezun etmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Erdoğan, “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde (PAEM) Türkçelerini geliştirme yanında mesleki eğitimlerini de tamamlayarak mezuniyet hakkı kazanan misafir öğrencilerimize de tebriklerimi iletiyorum. İnşallah bu kardeşlerimiz ülkelerine döndüklerinde, akademide aldıkları üst düzey eğitimle kendi vatandaşlarına en iyi şekilde hizmet edeceklerdir. Afrika'dan Türk cumhuriyetlerine, Balkanlar'dan Güney Asya'ya, gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerimin her birine şimdiden başarılar diliyorum. Burada şunu özellikle vurgulamak arzusundayım. Yurt dışı ziyaretlerimizde Türkiye mezunlarının sadece bürokraside değil hayatın farklı alanlarında da önemli konumlara geldiğini görüyoruz. Akademiden iş dünyasına, sivil toplumdan siyasete uzanan çok geniş bir yelpazede Türkiye'yi tanıyan, milletimizi seven, insanımızla güçlü bağlara sahip kardeşlerimizin elde ettiği başarılardan biz iftihar ediyoruz. Her ne kadar son dönemde ülkemizde böyle bir ufuktan rahatsız olan kimi kendini bilmezler türemişse de biz onlara kulak asmıyoruz. 3 kıta 7 iklimde hüküm sürmüş bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez. Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz. Hazreti Mevlana'nın pergel metaforunda çizdiği cihanşümul vizyonla devletimizin bir ayağını Anadolu'ya sabitleyip diğeriyle tüm yeryüzünü kucaklamaya devam edeceğiz. Ülkemizin gönül elçileri kadrosuna katılan bugünkü mezunlarımızın da gayretleriyle inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum” diye konuştu.



“Vebali ağır olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra ederken her birinizin hukuka ve kanunlara harfiyen uyacağınıza inanıyorum”

Emniyet Teşkilatı saflarına eklenen 2 bin 366 yeni neferle millet karşı sorumluluklarını çok daha etkin bir şekilde yerine getireceklerini ifade eden Erdoğan, “Bu çatı altında eğitim hayatınız boyunca edindiğiniz nitelikler, disiplin ve prensipler, görevlerinizi yerine getirirken sizlere rehberlik edecektir. Vebali ağır olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra ederken her birinizin hukuka ve kanunlara harfiyen uyacağınıza inanıyorum. Bir gerçeği altını çizerek sizlere hatırlatmak isterim. Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda düzen sağlanmaz. Kamu görevlileri hangi konumda olursa olsun, anayasa ve yasalarla mukayyettir görev ve yetkileri mevzuatla sınırlandırılmıştır bunun istisnası yoktur ve olamaz. Vatandaşımız kolluk kuvvetlerine baktığında sadece kamu otoritesinin müessir gücünü değil aynı zamanda hukuk devletini de görmek ister. Geçmişte ülkemiz kendini hukukun ve yasaların üstünde gören, bürokratik vesayet çok çekmiştir. Devletin güvenliği öne sürülerek hukukun üstünlüğü ilkesi çiğnenmiş milli irade yok sayılmış anayasa askıya alınmış milletimizin özgürlük alanları daraltılmıştır. Sonuçta ne güvenlik tam manasıyla sağlanmış ne de terörle mücadelede arzu edilen neticeye ulaşılabilmiştir” şeklinde konuştu.

Erdoğan, 2002 tarihinden itibaren hayata geçirilen reformlarla güvenliği, hukuk ve demokrasinin tam karşısında konumlandıran zihniyete son verdiklerini bildirdi.



“Vatandaşın canına, malına, namusuna özgürlüklerine ve güvenliğine kasteden alçaklara karşı asla müsamahakar davranmayacaksınız”

Güvenlikle özgürlük arasındaki hassas dengeyi koruyarak devletin güvenliğini ve milletin huzurunu temin etmeye çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, “Bugün de aynı ilkeyi titizlikle gözetiyoruz. Hem güvenliğimizi sağlıyor hem de hukuk devletinin çizdiği hudutlar dahilinde demokrasiden ödün vermeden hak ve hürriyetlere sahip çıkarak gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Sizlerden de göreviniz gereği kanunları uygularken bu hassasiyetle hareket etmenizi istiyorum milletimizin de sizden beklentisi bu yöndedir. Çalışma prensibimiz gayet açıktır. Vatandaşın canına, malına, namusuna özgürlüklerine ve güvenliğine kasteden alçaklara karşı asla müsamahakar davranmayacaksınız. Suç işleyerek sınır aşan her kim olursa olsun yakalayıp yargıya teslim ederek hak ettiği cezayı almasını temin edeceksiniz. Hukukun dışına çıkanlara nasıl nefes aldırmıyorsanız insanımıza karşıda müşfik olacak görevinizi yaparken ölçüyü kaçırmayacaksınız. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız. Kolluk kuvvetlerinin halka yaklaşımı, devletin vatandaşıyla kurduğu bağın niteliğini ortaya koyan bir ayna gibidir. Bunun için polisimiz, zehir tacirlerinin, suç örgütlerinin çetelerin, şehir eşkıyalarının, emperyalistlerin uşaklığını yapan, teröristlerin kabusu haline gelirken halkımızın da güven ve huzur kaynağı olmak zorundadır. Sizler insanımızı ne kadar korursanız, ne kadar saygın hissettirirseniz unutmayınız devletimizde o derece güçlenecektir. Aksi durumda ne toplumda asayişi temin edebilir ne de ülkemizi asırlık hedefleriyle buluşturabiliriz. Türk polisine yakışır bir şekilde sorumluluklarınıza hakkaniyete ve adalete uygun olarak yerine getireceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan, saldırıdan muhafaza buyursun diyorum. Bu vesileyle bir kez daha 81 vilayetimizin tamamında asayişi, güvenliği, huzuru temin etmek için fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden, hayatta olanlara sağlık ve afiyet temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gerek stratejik coğrafi konumu gerekse iddiaları ve savunduğu değerler itibarıyla asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Tüm suçlanan ve tehditlere karşı teyakkuz halinde olmak, tedbir geliştirmek, proaktif bir anlayışla mücadele etmek gibi mecburiyetimiz bulunuyor. Bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede artık 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Maddi ve manevi olarak çok ağır bedeller ödediğimiz bu mücadelede son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettik. Askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, istihbaratçılarımızın ve güvenlik korucularımızın muazzam çabalarıyla terör örgütünü özellikle sınırlarımız içerisinde kıpırdayamaz hale getirdik. İnsansız hava araçlarımız ve yerli, milli imkanlarla ürettiğimiz modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son bir yılda terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin konuşan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sadece son bir yılda PKK/KCK'ya yönelik 4 bin 877’si şehir 29 bin 118’i kırsal olmak üzere 34 bin 765 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda yedisi kırmızı, biri yeşil, 15 turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere toplam bin 45 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne katılımlar her geçen gün azalıyor. Bir dönem binlerle ifade edilen sayılar bugün onlu, yirmili rakamları ancak buluyor. Aynı şekilde FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerinin de tepesine biniyoruz. FETÖ'nün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye ve kalıntılarını devletimizden temizlemeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Sadece geçen yıl FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı. 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışına kaçan firarilerin ülkemize iade ilgili olarak Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarımız çalışmaktadır. Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir.”

Organize suç örgütlerine karşı son 1 yılda elde edilen başarıları milletin zaten takdirle takip ettiğine dikkat çeken Erdoğan, “Emniyet istihbarat teşkilatımız tarafından yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası olmak üzere toplamda 603 çete çökertilmiştir. Zehir tacirleri hedefe koyduğumuz bir diğer mülevves yapıdır. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 47 bin 650 operasyon düzenlenmiş yaklaşık 34 bin kişi tutuklanmıştır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede son bir yılda önemli mesafe katettik. Operasyonlar neticesinde 12 bin 500 kişi gözaltına alınmış. Bunların 4 bin 500’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Sınır dışı edilenlerin sayısı ise 149 bine ulaştı. Asayiş bakımından son bir yılda her 100 olaydan 93’ü aydınlatıldı. Birileri ısrarla görmek istemese de kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Kolluk kuvvetlerimiz asayişi, huzuru, güvenliği temin etmek için gerçekten büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Bu tablo İçişleri Bakanlığımızın yeni kabine dönemindeki karnesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, terör örgütleri ve düzensiz göçle mücadelede önemli başarılara imza atmaktadır. Askerlerimizin operasyonlarıyla hudutlarımızda yaklaşık 168 bin yasa dışı geçiş engellenmiş ve 13 bin 691 düzensiz göçmen yakalanmıştır” dedi.



“Suriye ve Irak'ta 2 bin 525 terörist etkisiz hale getirildi.”

Terörle mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörle mücadele kapsamında ise bin 473 Suriye'de bin 52’si Irak'ta olmak üzere toplam 2 bin 525 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin yuvalandığı 3 bin 158 mağara, sığınak, barınak ve depo imha edilmiştir. İnşallah yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.



“Hangi görünüm, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur”

Güvenlik birimlerinin FETÖ'den ve vesayet odaklarından temizlendikçe terör ve suç örgütlerine karşı başarılarının katlanarak arttığına dikkat çeken Erdoğan, “Her kurum kendi asli vazifesine odaklandığın devletimizin gücüyle birlikte vatandaş nazarındaki itibarı da yükselmektedir. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacaktır. Hangi görünüm, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur. Emniyet teşkilatımıza ve dolayısıyla devletimize olan inancı zedeleyecek en küçük bir yanlışa göz yummayacağımızı burada vurgulamak isterim. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarının güvenlik birimlerimiz dahil hiçbir devlet kurumunda tekrar nüksetmesine izin vermeyeceğiz. Ne yapıyorsak hukuk içinde yapacağız demokrasinin çizdiği sınırlar içinde yapacağız. Hukuk devletinden asla ve asla sapmayacağız” ifadelerini kullandı.



“Sizler herhangi bir grubun, hizbin, ideolojinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisisiniz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni mezun olan polislere uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:

“Sizler herhangi bir grubun hizbin, ideolojinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisisiniz. Sizler, bu milletin bağrından çıkmış, gerektiğinde vatan ve millet için can vermeye hazır, birer nefersiniz. Sizler güvenliğimizin olduğu kadar, demokrasi ve ekonomideki kalkınma hamlelerimizin de teminatısınız. Vatandaşın sıkıntılarını, dertlerini, isteklerini ilk elden gören kesimlerin en başında yine polislerimiz geliyor, sizler geliyorsunuz. Kamu otoritesi adına hareket eden kanun adamlarının görevlerini icra ederken herkesten daha fazla dikkatli olması beklenir. Sizlerin de bu beklentilerin bilinciyle davranacağınıza inanıyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek sloganlaştırdığımız ilkeler hepimizin rehberidir, kırmızı çizgisidir. Sizlerden bu dört umdeye her zaman sadık kalmanızı bekliyorum.”