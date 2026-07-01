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Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti.

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