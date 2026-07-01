Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.
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Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.