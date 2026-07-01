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Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i kabul etti.

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