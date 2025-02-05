Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye yönetimi ile fikir birliği içindeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı ve heyetini Ankara’da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hepimizin bildiği gibi Suriye halkı 13,5 yıl boyunca her türlü zulmü gördü, kimyasal silah kullanımı dahil her türlü insanlık dışı katliama maruz kaldı. Bir milyona yakan Suriyeli kardeşimiz eski rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında maalesef şehit oldu. Milyonlarca kardeşimiz de evlerini, yurtlarını, doğdukları toprakları terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Ama tüm bunlara rağmen Suriye’nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedi, sonunda da zafer 8 Aralık tarihi itibarıyla Suriye halkının oldu. Öncelikle aziz kardeşim Ahmed Şara’yı ve onun şahsında tüm Suriye halkını mücadeleleri ve zaferlerinden ötürü tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Suriye’nin özgürlük mücadelesinde şehit olanlara rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye’de değil, tüm bölgede yeni bir sayfa açıldığını kaydetti. Erdoğan, Suriye halkının kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahip olduğunu belirterek, "Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime ve heyetine de çok net biçimde ifade ettim. Tarihi nitelikteki bugünkü ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve iş birliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum. İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız son 2 aydır yoğun çaba içerisindedir. Malum yeni Hükümetin Dışişleri Bakanını da 15 Ocak’ta kabul etmiştim. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın inşallah daha da yoğunlaşacağı inancındayım" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye’ye yönelik politikasının esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının oluşturduğunu söyledi. Şara’yla bugün yaptıkları görüşmenin de bu ilkenin üzerine bina edilen samimi bir havada geçtiğini kaydeden Erdoğan, Şara ile ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdiklerini söyledi.

Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduklarından duyduğu memnuniyeti aktaran Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettiklerini kaydetti.

DEAŞ olsun, PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye’ye gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını kendisine ifade ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü bağlamında da Türkiye’nin yanlarında olduğunu tekrar teyit ettiklerini dile getirdi.

"Ahmed Şara kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum" diyen Erdoğan, "Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuz da açıkçası bulunmuyor. İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bugünkü görüşmelerinde siyasi gelişmeler üzerinde de durduklarını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kritik süreçte Suriyelilerin iradesini yansıtacak şekilde ülke iradesinin kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz. İnsani yardımların yanı sıra, Suriye’nin harap olmuş şehirleri ve kritik altyapının yeniden imarında gerekli desteği sağlamaya hazırız. Suriye’nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Öte yandan, Suriye’ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım ülkenin ekonomi ve altyapı olarak ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin de etkisiyle kısmen bir esneme sağlandı ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. İlk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk. Şam Büyükelçiliğimizin ardından, Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları Şam’a uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin bu ilk iki ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden ülkemize ziyaretler olduğu gibi, Türkiye’den de birçok bakan ve bürokrat Şam’ı ziyaret etti, etmeye de devam edecek" diye konuştu.

Ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkileri çok boyutlu bir şekilde ilerlettiklerini belirten Erdoğan, "Hep söylediğim gibi iman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Direniş azimleriyle bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin Allah’ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şüphe duymuyoruz. Allah ömür verirse ileride şöyle geriye dönük baktığımızda Suriye halkının neler başarabildiğini hep birlikte gururla göreceğiz. Tabii bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetime ve Suriye halkına gereken maddi-manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir. Yapılan karşılıklı ziyaretleri bölgesel sahiplenme adına çok değerli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, sözü Sayın Cumhurbaşkanına vermeden evvel kendisine üstlendiği bu onurlu ve mühim vazifede Yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla dost ve kardeş Suriye halkına bir kez daha en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Toplantımızın ve yaptığımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Şara: "Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek sözlerine başladı. Şara, "Hiç şüphesiz Suriye halkı Türkiye’nin hem kurumları hem devleti hem halkının duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bildiğiniz gibi şimdi artık geçmiş dönemlerde Kurtuluş Savaşı'nda Türk kanıyla Suriyelinin kanı aslında birbirine girerek başarı geldi. Biz şu anda tabii ki Suriye’nin, Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz. Suriye’yle Türkiye arasındaki ilişkiler tarihe dayanmaktadır. Ortak coğrafyayı paylaşmaktayız, kültürümüz aynıdır, sosyal alanlarımız aynı. Bildiğiniz gibi iki ülke arasındaki halk çok güçlüdür ve inşallah her zaman böyle devam edecektir. Biz istiyoruz ki, bu ilişkileri aslında derin bir stratejik iş birliğine dönüştürme arzusundayız her iki ülke yararına olacak şekilde. Biz bu çerçevede bütün alanlarda ister insani, ister kültürel, ister ekonomik alanlarda iş birliğine gidelim, büyük stratejik hedeflerimizi ortaya koyalım. Ortak stratejiden bir tanesi güvenlik alanında olacaktır özellikle bölgede ve iki ülkenin hem güvenliğine ve istikrarına katkıda olacak şekilde" dedi.



Şara’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet

Toplantılarında bölgedeki tehditleri de ele aldıklarını söyleyen Şara, "Özellikle Suriye’nin kuzey ve doğusunda uluslararası baskıların İsrail’e mutlaka uygulanması lazım ve 67 sınırlarına dönmesi lazım. Biz yine aynı şekilde Türkiye’yle yeniden ticareti canlandıracağız, özellikle altyapının tekrar yapılanması konusunda ve Suriye’nin bundan sonra ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak şekilde tekrar rehabilite edilmesini istemekteyiz. Ben Sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum iş birliğine büyük önem ve özellikle bu geçiş dönemin başarılı olarak tamamlanması ve Sayın Cumhurbaşkanını buradan da şu anda Suriye’ye davet ediyorum ve inşallah en kısa sürede bu gerçekleşecektir" açıklamasını yaptı.