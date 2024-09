Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Tersane İstanbul içerisinde bulunan otelin açılış törenine katıldı. Açılışta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 22 yılda her yerde olduğu gibi turizm sektöründe de rekordan rekora koşuyoruz. 2002'de turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Turizm gelirini 56 milyar dolar sınırına getirdik. İlk 6 ayda 35 milyon turist geldi. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor, turizmde de dünya markası olana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul içerisinde bulunan otelin açılış programına katıldı. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve davetliler katıldı.



Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 432 odası ve 539 yatak kapasitesiyle Rixos Tersane İstanbul'un 600 yıllık Tersane İstanbul bölgesinin güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum. İstanbul'un önemli merkezlerinin kalbinde konumlanan otelimiz konforu, gastronomiyi, tarihi ve sanatı buluşturan özelliğiyle İstanbul'da ciddi bir ihtiyacı karşılayacaktır. Sadece konaklama değil, kültürel etkinlikler noktasında da Rixos Tersane İstanbul'un adından söz ettireceği anlaşılıyor. İstanbul gayretlerimiz neticesinde bugün kültür ve kongre açısından dünyanın gözde destinasyonları biri haline geldi. İstanbul'da çok sayıda uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptık. Birçok hükümet ve devlet yetkilisini İstanbul'da ağırladık. Rixos Tersane İstanbul ile birlikte artık bu alanda imkanlarımız daha da genişleyecektir. Bin 600 metrekare açık alan ve 900 metrekare fuaye alanı olmak üzere toplam 2 bin 27 metrekare etkinlik alanına sahip otelimiz aynı zamanda kongreler, toplantılar için de cazip bir adres olacaktır. 3 kıta ve 8 ülkeye yayılan, turizm yatırımlarıyla Rixos Otellerinin Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını görüyoruz. Meşhur Türk misafirperverliğinin ve hizmet sektöründeki başarılarının en güzel örneklerini sunan Rixos camiasını yürekten kutluyorum" dedi.



"Bizim için yerli veya yabancı yatırımcı yoktur"

Hükümet olarak bugüne kadar yatırımcıların daima yanında olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz için çalışan, istihdam sağlayan, Türk ekonomisine katkı yapan herkesi destekledik. Sermayenin renklere ayrıldığı, sadece belli çevrelerin devletten destek bulduğu, hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik. Her zaman şunu söylerim; bizim için yerli veya yabancı yatırımcı yoktur. Türk ekonomisine katma değer üreten yatırımcı vardır. İş çevrelerimizin önünü açmak milletimize karşı görevimizdir. Ülkemizde veya yurt dışında elde ettiği kazancı yine Türkiye ekonomisinin büyümesi için kullanan yatırımcılarımızın yanındayız. İş dünyamıza destek vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



Turizmin inşaat gibi birçok sektörü besleyen, destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan alanların başında geldiğini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak turizm konusunda en potansiyelli ülkelerin başında geliyoruz. Sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, kış turizmi ve doğa sporları gibi geniş bir yelpazede ciddi imkanlara sahibiz. Ancak sizin de bildiğiniz gibi yıllarca bu imkanları değerlendiremedik. Turizm denince sadece deniz, kum, güneş anlaşıldı. Buna rağmen her biri tabiat harikası sahillerimizle ilgili maalesef gereken çalışmalar yapılmadı. Kültürel mirasımız ise zaten kaderine terk edilmiş durumdaydı. Bilhassa Selçuklu ve Osmanlı mirası eserler birkaç istisna dışında turistik bir değer olarak bile görülmüyordu" ifadelerini kullandı.



"Son 22 yılda her yerde olduğu gibi turizm sektöründe de rekordan rekora koşuyoruz"

2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştirmeye karar verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarımız döneminde turizmi stratejik bir adım olarak gördük ve devrim niteliğinde adımlar attık. Turizmi 12 aya yayma hedefimiz çerçevesinde sadece sahil turizmini değil tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık ve gastronomi gibi kritik alanlarda da vizyoner çalışmalar yürüttük. Farklı medeniyetlere beşiklik yapmış Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarttık. Turizm için kullanılan bacasız sanayi tanımlaması gerçek manasına ilk defa bizim dönemimizde kavuşmuştur. Turizmi Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri haline getiren biz olduk. Son 22 yılda her yerde olduğu gibi turizm sektöründe de rekordan rekora koşuyoruz. Bunu sadece biz değil rakamlar da söylüyor. 22 sene öncesiyle günümüzün karşılaştırılması ülkemizin turizm alanında yazdığı başarı hikayesi çok net biçimde ortaya koyuyor. Sizler sektörün içinde insanlar olarak zaten bunlara vakıfsınız. 2002 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 13 milyonken 2023 yılının sonunda bu sayı 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. 2002 yılında 8,5 milyar dolardan turizm devraldığımız gelirlerimizi, 2023 yılında 56 milyar dolar sınırına getirdik. 2023 yılında sadece İstanbul'a gelen turist sayısı 17 milyon 370 bin kişidir. Geçen sene yakaladığımız ivmeyi 2024 yılının ilk 6 ayında da sürdürdük. İlk 6 ayda ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış kaydetti. Bir diğer önemli gösterge kişi başı harcama tutarıdır. Bunda da yılın ilk yarısında 93 dolar olan rakamı şimdi 98 dolara çıkardık. Sene sonunda bu meblağın 103 dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Kalış süresi, harcama tutarı ve turist sayısına bağlı olarak turizm gelirleri her yıl istikrarlı bir şekilde artıyor. 2023'ün ilk 6 ayında 21,6 milyar dolar turizm gelirimiz bu senenin aynı döneminde yüzde 9,3 yükselişle 23,7 milyar dolara geldi. Temmuz sonu itibarıyla ülkemize gelen turist sayısı 35 milyona ulaştı. Bölgemizde yaşanan krizlere, çatışmalara, gerilimlere rağmen hamdolsun iyi bir sezon geçiriyoruz. 2024 yılsonu için 60 milyar dolar turizm geliri, 60 milyon turist sayısı hedefimizi koruyoruz" şeklinde konuştu.



"Bugün dünyada hızlı ve konforlu ulaşılan ülkelerin başında Türkiye geliyor"

Turizm sektörünün son 22 yılda gerçekleştirdiği bu tarihi sıçramada birçok faktörün katkısı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaştırma yatırımlarımızın, turizmin gelişmesine çok büyük katkısı oldu. Bugün dünyada hızlı ve konforlu ulaşılan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yabancı misafirlerimiz sayısını 26'da 58'e çıkardığımız havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini kolaylıkla ziyaret edebiliyor. İstanbul Havalimanı yani kısa adıyla İGA dünyanın en iyi havalimanı olmasının yanı sıra günlük ortalama bin 500'ü aşan uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Sabiha Gökçen'den Antalya Havalimanı'na kadar hepsinde aynı durum söz konusu. Ne gerek var dedikleri, engellemek için her yola başvurdukları ulaştırma yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Havayolu yanında misafirlerimiz ayrıca 81 vilayetimize duble yollarımızla, otoyollarımızla, hızlı tren hatlarımızla rahatça ulaşabiliyor. Güvenlik noktasında da herhangi bir sıkıntı ve endişe yaşanmıyor. Teröristlerden temizlediğimiz dağları, yaylaları, vadileri ve pek çok doğal güzelliği milletimizle birlikte tüm insanların ziyaretine açtık. Bir dönem teröristlerin cirit attığı yerlerde artık huzur, emniyet, üretim, yatırım ve ticaret var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin giderek daha fazla turist çektiğini memnuniyetle görüyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Başta İstanbul olmak üzere kıyı şehirlerimizde kruvaziyer çalışmalarının sonuçlarını da görmeye başladık. Senenin ilk 7 ayında Galataport İstanbul'a gelen yolcu sayısında bir önceki seneye göre yüzde 19'luk bir artış oldu. Artık gemi başına yüzde 30 oranında daha fazla yolcu İstanbul'a geliyor. 2025 yılı için bakılan gemi rezervasyonlarına baktığımızda önümüzdeki yıllarda İstanbul'a gelecek yolcu sayısında ciddi artışlar olacağını görüyoruz. Gastronomi açısından da geleneksel yemek kültürümüzü dünyaya tanıtmak adına pek çok çalışma yürüttük. İstanbul'un 2022 yılında ‘Michelin Rehberi'ne girmesini sağladık. Tüm bunlar sadece birer başlangıçtır. Önümüzde daha kat edeceğimiz ciddi mesafe bulunuyor. Tıpkı sağlık, tıpkı savunma sanayi, tıpkı gıda sanayi, tıpkı tekstil, tıpkı inşaat gibi turizmde de dünya markası olana kadar durmayacağız."