Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden, savunma sanayii alanında iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya’nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin’e verdiği desteğin çok önemli olduğunu, bu süreçte uluslararası camianın İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kral Felipe’i en kısa vakitte mutlaka Türkiye’ye beklediğini söyledi.