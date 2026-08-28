Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, hafız Muhammed Yaşar Sezgin ile hafız Dilara Kabataş'ın nikâh törenine ev sahipliği yaptı. Genç çiftin nikâhında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bazı bakanlar ve devlet görevlileri tarafından gönderilen tebrik mesajları da okundu.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bu kez anlamlı bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. İkisi de hafız olan Muhammed Yaşar Sezgin ve Dilara Kabataş, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Trabzon İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından kıyılan nikaha çok sayıda davetli katıldı. Nikah töreni öncesinde Kurra Hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim hatmi indirilirken, tören manevi atmosferiyle de dikkat çekti. Hafız çiftin hayat hikayesi ise nikah törenini daha da anlamlı kıldı. 6 yaşında Hafız olan Muhammed Yaşar Sezgin, YKS'de Türkiye 332.'si olarak hukuk eğitimi görürken aynı zamanda Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çambaşı köyünde imamlık görevini sürdürüyor. Dilara Kabataş ise Tapu ve Kadastro teşkilatında memur olarak görev yapıyor.

11 yaşında aldığı anlamlı hediye unutulmadı

Dilara Kabataş'ın hikâyesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise 11 yaşında hafız olması. Kabataş, hafızlık hediyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı. Aradan geçen yıllara rağmen Dilara Kabataş'ı unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çiftin nikahı dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajıyla hafız çifte mutluluklar diledi. Nikah dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Muhammed Yaşar ile Dilara'yı küçük yaşlarından beri Hafızlık eğitimlerinde destekleyen Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum da telgraf göndererek çifti tebrik etti ve iki cihan saadeti temennisinde bulundu. Kendisi de hafız olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de nikah törenine çelenk göndererek genç çifte mutluluklar diledi. Uzungöl'ün eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen nikah töreni, genç hafız çiftin yeni hayatlarına attıkları anlamlı adımla hafızalarda yer etti.