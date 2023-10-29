İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Aziz milletim kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Ülkemizde ve yurt dışnıda yaşayan insanlarıımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Dünyanın her bir noktasında sevincimizi paylaşan kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Şanla, şerefle, sevinçle kutladığımız Cumhuriyet'imizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun...

Milletimizin şanlı tarihinde dünyaya yön vermiş, medeniyetlere öncülük etmiş pekçok devletimiz vardır.

Cumhuriyetimiz Türkiye Yüzyılı'na yelken açıyor, bugün çok farklı bir gurur yaşıyoruz

Cumhuriyet bir hazinedir! Yeni bir filiz vermediler, ihlam kaynağıdır

Balkanlar'dan Kafkasya'ya Asya'dan Avrupa'ya Türkistan'dan Filistin'e kadar nerede bir mazlum varsa elinden tutup kaldıran derdine derman olan Türkiye'dir, bu millettir!

Türkiye Cumhuriyet'i binlerce yıldır elden ele gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir

İnsanlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanından cumhuriyet bayramı sevincimizi paylaşan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına yelken açıyor.

Bu vesileyle bin yıldır mübarek vatan topraklarının müdafasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi, meclisimizin ve ordumun tüm kahramanlarını şükranlara yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan tüm güvenlik güçlerimize muvafakattiyet diliyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Bugün 100. yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, ulu bir çınar gibi gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir.

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