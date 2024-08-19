Önce evrak sızdırma suçlamasıyla kademe durdurma cezası verildi ardından Erbaa Meslek Yüksekokulu'na sekreter olarak görevlendirildi. Prostat kanseri ön tanısı konulan Alhan'ın aynı üniversite bünyesindeki 3 profesör imzasıyla aldığı rapor, üniversite yönetimi tarafından fenne aykırı bulunarak iptal edildi. Sağlık raporunun usulsüz şekilde değiştirilmesi ve tehdit edildiği iddiaları üzerine Alhan, hukuk mücadelesi başlattı.

İddiaya göre, 19 Ocak tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yaşanan olayda TOGÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Genel Sekreter olarak görev yapan Fatih Alhan, aynı gün cuma namazından geç döndüğü gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonrası Alhan'a, yapılan haberde evrakları basına sızdırdığıo gerekçesiyle kademe durdurma cezası verilerek aile bütünlüğünü göz ardı ederek Erbaa Meslek Yüksekokuluna sekreter olarak atandı. Bu sırada rahatsızlanan Alhan, 2024 yılının Mart ayında Tokat Devlet Hastanesi üroloji doktoru Orhan Yıldız'a muayene oldu. Kötü huylu prostat kanseri ön tanısı konulan Alhan'a Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi görmesi gerektiği söylendi.



Aynı üniversitede 3 profesör rapor verdi

Bunun üzerine TOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi üroloji bölümüne başvuran Alhan, biyopsi olarak kanserleşme riski olan prostat kanseri teşhisi konuldu. 3 ay antibiyotik tedavisi verilen Alhan, 08 Ağustos 2024 tarihinde yeniden TOGÜ üroloji bölümüne müracaat etti. Kısa sürede PSA değerleri 9'dan 12'ye çıkan ve şiddetli ağrıları olan Alhan'a hastanede yatması gerektiği söylendi. 2 gün gerekli tedavi ve tetkiklerin ardından taburcu edilen Alhan'a Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi üroloji bölümünden 3 profesör imzalı 20 günlük heyet raporu verildi. Aynı gün raporu üniversiteye ileten Alhan'ın raporunu 2 gün sonra izne çevirdi 13 Ağustos 2024 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden gönderilen yazıyla, üniversite bünyesindeki 3 profesör imzalı raporu fenne aykırı diyerek hakem hastaneye sevk etti. Bunun üzerine Alhan, 15 Ağustos 2024 tarihinde şiddetli ağrı ve kanamaları olduğu halde Tokat Devlet Hastanesinde heyete gitti. Uzman Doktor Orhan Yıldız yaptığı muayene ve tetkik sonuçlarına göre idrarda yoğun kana rastladı. Bunun üzerine fenne uygun yazarak raporu Alhan'a heyete götürmesi için verdi. Heyet başkanı Duran Kaya raporu onaylayıp Alhan'ı eve gönderdi.



Heyet aynı gün ikinci kez toplanıp aksi karar aldı

Aynı gün heyet yeniden toplanarak Alhan'ın raporunu fenne uygundur diyerek onayladı. Kurul dağılmak üzereyken Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yahya Doğanay görevli olmadığı halde kurula gelerek Alhan'ın raporunu sordu. Kuruldaki bazı doktorların bu duruma itiraz etmelerine rağmen Başhekim Yardımcısı Doğanay, yeniden kurula başkanlık ederek fenne ve usule aykırı olarak değiştirdi. Ağrıları ve kanaması olduğu halde Alhan, raporu alarak Tokat İl Sağlık Müdürlüğüne giderek şikâyet etti. Yaşadığı olayla ilgili hukuk mücadelesi başlatan Alhan, hastalığına rağmen Erbaa Meslek Yüksekokulundaki görevine başladı.

Öte yandan, Alhan'a rapor veren doktorların da baskı gördüğü iddia edildi.