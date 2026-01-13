Mersin kent dinamiklerinin girişimleriyle Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Irak’ın Erbil kentine direkt uçuşlar başladı. Bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıyan yeni hat, Mersin’in Orta Doğu pazarlarıyla olan ticari ve turistik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın hizmete açıldığı günden bu yana ulusal ve uluslararası destinasyon sayısının artırılmasının MTSO’nun öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

“Erbil Seferleri Dış Ticaret İçin Kritik Bir Eşik”

12 Ocak itibarıyla bilet satışları başlayan Erbil seferlerinin, Mersin’in en önemli dış ticaret ve turizm pazarlarından biri olan Irak’a erişimde kritik bir eşik oluşturduğunu vurgulayan Çakır, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu hat sayesinde iş insanlarımızın ve yatırımcılarımızın ulaşımı kolaylaşacak. Başta inşaat, gıda, lojistik, turizm ve sanayi olmak üzere birçok sektörde ticaret hacmimizin artmasına doğrudan katkı sağlanacaktır.”

“Yoğun ve Yapıcı Bir Süreç Yürüttük”

Erbil hattının hayata geçirilmesi sürecinde havayolu firmaları ve havalimanı işletmesiyle yakın temas halinde olduklarını ifade eden Çakır, “Tüm havayolu şirketleriyle ve Çukurova Havalimanı’nı işleten firma yetkilileriyle yoğun ve yapıcı bir çalışma yürüttük. Bu ortak çabanın somut sonucu olarak Erbil hattı bugün hayata geçti” dedi.

“Irak, Mersin İçin Stratejik Bir Pazar”

Irak’ın Mersin açısından stratejik bir pazar olduğuna dikkat çeken Çakır, Erbil’in Irak’ın ticari, finansal ve yatırım merkezi konumunda bulunduğunu belirterek, “Direkt uçuş hattı, Mersin ile Irak arasındaki ticari ilişkileri daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir zemine taşıyacaktır. Müteahhitlik, yapı malzemeleri, gıda, tarım ürünleri ve lojistik sektörlerinde önemli bir ivme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizme de Katkı Sağlayacak

Yeni uçuşların yalnızca ticarete değil, turizme de katkı sunacağını vurgulayan Çakır, Erbil’den Mersin ve çevresine gelecek turist sayısında artış beklediklerini dile getirdi. Bölge turizminin canlanmasının, hizmet ve konaklama sektörlerine de olumlu yansıyacağını ifade etti.

“Mersin’in Ortak Gücü”

Açıklamasının sonunda katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Çakır, şunları kaydetti: