Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Özcanlar Köfte önünde kaldırımda seyreden bisikletli çocuk, fark etmeyerek kaldırım bitişiğindeki çukura düştü. Olay sonrası ağır yaralanan 16 yaşındaki Efecan Akgül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili şikayetçi olduklarını belirten Efecan'ın annesi Hülya Akgül, "Oğlumun başında çatlak var. Hastanede yoğun bakıma aldılar, durumu ciddiyetini koruyor. Allah aşkına böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Bu nasıl bir vicdansızlık. Başkasının evladı düşebilir bu çukura yazık günah! Bu işin peşini bırakmayacağız, sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi.

Amca Ahmet Haymanalı ise, "Köy yerinde bile böyle çukur olmaz. Belediyede ilgili kimse sonuna kadar onunla ilgili şikayetçi olacağız. Bir tanesi gelip de hastaneye ziyarette bulunmadı. Biri de çıkıp da arayıp sormadı. Şu kaldırımda engelli vatandaş bile yürüyemez. Buraya gelip bir düzenleme yapsınlar, başkasının canı yanmasın" diye konuştu.