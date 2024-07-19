Dünya genelinde dün geceden itibaren internet kullanımında yaşanan aksaklık nedeniyle havacılık, bankacılık, sağlık başta olmak üzere bir çok sektörde işlemler neredeyse durma seviyesine geldi. İnternet kullanımı sırasında meydana gelen mavi ekran hatası ise büyük kurumsal kurumların faaliyetlerini etkiledi. Türkiye'de de havacılık ve bankacılık sektörünü etkileyen aksaklıkla ilgili ise CrowdStrike CEO'su George Kurtz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Sorun tespit edildi, izole edildi ve bir düzeltme uygulandı"

Kurtz, yaptığı paylaşımda, "CrowdStrike, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar için yapılan tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir hatayla ilgili olarak etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır. Mac ve Linux işletim sistemlerinde herhangi bir etki bulunmamaktadır. Bu bir güvenlik olayı veya cyber saldırısı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve düzeltme sağlanmıştır. Güncellemeler için müşterileri destek portaline yönlendiriyoruz ve web sitemiz üzerinden tam ve sürekli güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.