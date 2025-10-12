1983 yılında Nurettin Eroğlu tarafından kurulan Eroğlu Holding’in zamanla ayrışmasıyla birlikte, Colin’s markası XEroğlu Holding çatısı altında faaliyet göstermeye devam etmişti. Yaklaşık 1500 kişinin istihdam edildiği Aksaray’daki fabrika ise, geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla üretimi durdurdu ve kapılarını kapattı.

Yerel kaynaklara göre, üretim bantlarının durduğu tesiste makineler ve hammaddeler yerinde bırakıldı. Bu durum, şirketin ilerleyen dönemlerde Aksaray tesisini yeniden devreye alabileceğine dair bir ihtimali de beraberinde getiriyor. Ancak şu an için tüm üretimin Mısır’daki yeni tesis üzerinden yürütüleceği ifade ediliyor.

Aksaray’daki fabrikanın kapanmasıyla birlikte 1500 çalışan işsiz kalırken, karar bölge kamuoyunda ve yerel ekonomide ciddi yankı uyandırdı. İşçilerin durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazı çalışanların tazminat süreciyle ilgili girişimlerde bulunduğu öğrenildi.