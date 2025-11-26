Sağım ve Dolum İşlemleri Tamamlandı

Arıcıların aylardır süren titiz çalışmaları, 2025 yılı mahsulünün satışa sunulmasıyla meyvesini verdi. İlçede üretimi yapılan bal çeşitlerinin büyük kısmının sağımı tamamlanırken, dinlendirme ve dolum işlemleri biten ürünler tüketiciye ulaştırıldı. Karakovan ballarının sağımı için ise uygun hava şartları bekleniyor.

Genç arıcı Yunus Emre Söğüt, bu sezon orman gülü balının sağımını tamamladıklarını belirterek, "Ürünlerimizin dinlendirme ve dolum aşamalarını tamamladık. Hava şartları uygun olduğunda son tur karakovan balını da toplayacağız" dedi.

Orman Gülü ve Kestane Balının Faydaları

Söğüt, Düzce’ye özgü bu bal çeşitlerinin sağlık açısından önemli faydalar sunduğunu vurguladı:

Orman gülü balı: Güçlü bir antioksidan kaynağı olarak bilinir. Halsizlik, grip, soğuk algınlığı, astım ve bronşit gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Ayrıca ses telleri ve gribal enfeksiyonlarda da şifa sağlar. Hücre yenilenmesine yardımcı olur ve vücudu toksinlerden arındırır. Halk arasında “ilaçlık bal” olarak tanınıyor.

Kestane balı: Doğal antibiyotik özelliğine sahip olup, kahvaltılarda ve tatlılarda tercih ediliyor.

Karma çiçek ve katakovan balları: Karakovan balı tamamen doğal ve arının kendi ürettiği baldır; içerisinde suni mum bulunmaz.

Coğrafi İşaret Talebi Artırıyor

Söğüt, coğrafi işaret tescilinin balın pazar değerini artırdığını ifade ederek, "Coğrafi işaretli ürünümüz olduğu için Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından talep görüyoruz. Yurt dışında düzenlenen fuarlarda ürünlerimize yoğun ilgi var. Ancak üretim miktarı sınırlı olduğundan her yıl kalite farklılık gösterebiliyor" dedi.

Yığılca’nın bu özel bal çeşitleri, hem sağlık açısından faydaları hem de coğrafi işaretli olmasının sağladığı prestijle tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.