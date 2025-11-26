1 Aralık’tan İtibaren GSS Primleri Yükseldi

Yeni düzenlemeye göre, GSS primleri aylık 780,17 TL’den 1.560,33 TL’ye yükseldi. Kendi primini ödeyen vatandaşlar 1 Aralık 2025’ten itibaren bu tutar üzerinden ödeme yapacak. Primler ayrıca 1 Ocak 2026’da asgari ücret artışı oranına göre yeniden güncellenecek.

Kimler GSS Primini Öder?

Kanuna göre; hiçbir sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan ve eş, anne-baba üzerinden sağlık yardımı alamayan kişiler GSS primini ödemekle yükümlü. Ağustos 2025 verilerine göre 7,74 milyon kişi GSS kapsamında, bunlardan 5,7 milyon kişi primlerini devlet desteği ile öderken, 2 milyon kişi kendi primini ödüyor.

Çocuklar İçin GSS Yükümlülüğü

5510 sayılı kanuna göre çocuklar:

18 yaşına kadar koşulsuz sağlık güvencesine sahip,

Lise mezunları için yaş sınırı 20,

Üniversite mezunları için yaş sınırı 25.

Öğrenimini yaş sınırından önce tamamlayan öğrenciler ise mezuniyet sonrası iki yıl veya yaş sınırı doluncaya kadar prim muafiyetini koruyor.

Gelir Testi Zorunluluğu

Prim borcundan kaçınmak için gelir testi yaptırmak artık zorunlu. SGK tebligatını takip eden bir ay içinde gelir testi yaptıran kişiler, gelir sınırı uygunsa prim ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor. Testi geç yaptıranlar ise başvuru tarihine kadar oluşan borcu ödemek zorunda kalıyor.

Gelir durumu değişen kişiler ise yeniden sosyal yardımlaşma vakfına başvurabiliyor. Örneğin, dört kişilik bir ailede bir çalışan işsiz kalırsa, aile geliri sınırın altına düşecek ve 25 yaşını doldurmuş erkek çocuğun GSS primi ödeme zorunluluğu kalkacak.

Gelir Testine Dahil Edilen Aile Bireyleri

Gelir testi hesaplamasında aynı hanede yaşayan herkes dikkate alınıyor:

Eş

Evli olmayan çocuklar (yaş sınırlaması yok)

Büyük anne ve büyük baba

Öğrenim nedeniyle haneden geçici olarak ayrılan, 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar da gelir testi hesabına dahil ediliyor.

GSS primlerindeki artış, özellikle kendi primini ödeyen vatandaşları doğrudan etkiliyor. Ödeme gücü olmayanlar için gelir testi yaptırmak büyük önem taşıyor. Başvuru zamanında yapılırsa prim borcu birikmiyor ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanılabiliyor. Yeni prim tutarları 1 Aralık 2025’ten itibaren geçerli olacak.