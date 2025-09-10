Kadıköy, Keçiören, Balçova Örnekleri

Öztürk, Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin yaşıtı tarafından öldürülmesi, Keçiören’de 14 ve 17 yaşındaki saldırganların bir genci katletmesi, Balçova’da 16 yaşındaki saldırganın polis merkezine silahlı saldırı düzenlemesi sonucu iki güvenlik görevlisinin şehit edilmesini hatırlatarak, “Bu vakalar caydırıcı tedbirlerin aciliyetini ortaya koyuyor” dedi.

Kanun Teklifinden Öne Çıkanlar:

15-18 Yaş Aralığına Net Ceza Sorumluluğu: Çocukların hangi suçlarda nasıl yargılanacağı açık şekilde tanımlanıyor.

Ağır Suçlarda Yaş İndirimi Kalkıyor: Kasten öldürme, cinsel istismar, yağma ve terör suçlarında indirim uygulanmayacak.

Çocukları Suça Alet Edenlere Ek Ceza: Bu kişilere verilecek cezalar artırılıyor.

Mağdur Adaletinin Güçlendirilmesi: Yasa, hem çocukların korunmasını hem de mağdurların adalet duygusunun sağlanmasını hedefliyor. ABD Büyükelçiliği: “Doğum Turizmi Amacıyla Vize Kullanımı Yasaktır” İçeriği Görüntüle

Öztürk, kanun teklifinin caydırıcılığı artıracağını ve çocukların suçun öznesi değil, korunan birer birey olmasını sağlayacağını vurguladı.