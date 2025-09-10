ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre nihai talep ÜFE aylık bazda %0,1 geriledi. Piyasa beklentisi %0,3 artış olacağı yönündeydi. Yıllık artış hızı da %2,6 ile %3,3’lük tahminlerin gerisinde kaldı.

Hizmet fiyatlarındaki %0,2’lik düşüş, endeksteki gerilemenin ana nedeni oldu. Özellikle makine ve taşıt toptancılığı marjlarındaki %3,9’luk sert düşüş dikkat çekti. Buna karşın portföy yönetimi ve taşımacılık hizmetlerinde fiyat artışları görüldü.

Mallar tarafında fiyatlar %0,1 arttı. Gıda ve enerji hariç mallarda %0,3’lük yükseliş olurken, tütün ürünleri ve kırmızı et fiyatları artışı destekledi. Enerji fiyatları %0,4 geriledi.

ÜFE Verisi Fed İndirimi Beklentisini Artırdı, Piyasalar Karıştı

Beklentinin altında kalan veriler, piyasada Fed’in faiz indirimi ihtimaline yönelik beklentileri güçlendirdi. Verinin ardından Euro/Dolar 1,1710’a çıkarken, ABD 2 yıllık tahvil getirisi geriledi.