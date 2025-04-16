Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Li Chenggang’ın ticaret bakan yardımcısı ve uluslararası ticaret müzakerecisi olarak atandığı bildirildi. Daha önce Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde temsilcilik ve bakan yardımcılığı görevlerini yürüten 58 yaşındaki Li, bu görevde Wang Shouwen’in yerini alacak. Wang’ın neden görevden alındığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Li Chenggang’ın atanması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert gümrük vergisi kararının ardından geldi. Trump, 2 Nisan’da yaptığı açıklamayla ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuş, Çin’e yönelik vergi oranını ise misilleme adımları nedeniyle yüzde 145’e yükseltmişti. Bu sert hamle, küresel ticaret savaşları endişesini yeniden gündeme taşımıştı.

Ticaret diplomasisinde deneyimli bir isim olan Li Chenggang’ın müzakere masasında yer alacak olması, Pekin’in strateji değişikliğine gittiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu atamanın Çin’in dış ticaret politikalarında daha aktif ve sert bir yaklaşım benimseyeceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Çin yönetimi, bu görev değişikliğinin yanı sıra bürokraside de kapsamlı bir revizyona imza attı. Ulusal Göç İdaresi Başkanı Wang Zhizhong ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong’un da görevden alındığı açıklandı.

Son gelişmeler, Pekin’in yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik ve idari alanlarda da yeni bir yol haritası belirleme sürecine girdiğini ortaya koyuyor.