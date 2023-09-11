Çiloğlu Grubu, şeffaf çalışma prensipleri ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla tanınıyor ve Avrupa'nın birçok noktasında yer alıyor. Bu ülkeler arasında Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre gibi önemli pazarlar bulunuyor. Özellikle Almanya'ya 24 saat, diğer Avrupa ülkelerine ise 48 saat içinde teslimat garantisi vererek müşterilerine özenle hizmet sunuyor.

Çiloğlu Grubu'nun başarı hikayesi, merkezi bir sistemle Avrupa'nın dört bir yanına ürünlerini taşıyan müşteri temsilcileri sayesinde destekleniyor. Bu sayede haftada 8000'den fazla Çiloğlu ürünü müşterilere güvenle ulaştırılıyor. Ayrıca, Çiloğlu Handels GmbH her yıl birçok uluslararası gıda fuarına katılarak hem Türkiye'yi gururla temsil ediyor hem de müşteri ağını genişletiyor.

Çiloğlu Grubu, sadece büyümeyi değil aynı zamanda sağlık ve kaliteyi de ön planda tutuyor. Ürünler, doğal gıda boyaları kullanılarak üretiliyor ve helal gıda kriterlerine uygun şartlarda geliştiriliyor. Grup, zeytin, kuru yemiş, baharat, kurabiye, şekerli ürünler, kuru meyve ve içecek gibi birçok kategoride ürünler üretiyor ve güvenle tüketilmesini sağlıyor.

Çiloğlu Grubu bünyesinde bulunan markalardan bazıları şunlar:

- Fig's: Tadım tuzum Çiloğlu diyenlere özel kuruyemiş ürünleri sunar.

- Bi'iç: Geleneksel Türk lezzetlerinden salepleriyle tanınır ve doğal meyve özlerinden hazırlanan içecekler sunar.

- Bi'ye: Kâğıt helva ve kurabiye ürünlerini sunar, özellikle Tahin&Pekmez lezzet ikilisini vurgular.

- Göz Karası Baharat: Geleneksel Türk mutfağının eşsiz yemeklerini baharatlarıyla taçlandırır ve ISO 9001 ve ISO 22000 kalite standartlarında ürünler sunar.

- Yutty: Yenilebilir sığır jelatinini kullanarak şeker ürünleri sunar ve ailelerin damak tadına hitap eder.

- Efendiler Zeytin: Gemlik, Uslu ve Memecik türlerinden oluşan zeytin ürünleri sunar ve Ege yöresinin doğal zeytinlerini öne çıkarır.

- Babacan Kuruşemiş: Türkiye'nin en lezzetli ve kaliteli kuruyemiş üreticilerinden biri olan Babacan, Çiloğlu gıda bünyesinde faaliyet gösteren markalarndan biri olarak yoluna devam ediyor.

Çiloğlu Grubu'nun bu başarısı, Türk lezzetlerinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlayarak Türk gıda sektörünün büyümesine ve uluslararası pazarda liderliğe ilerlemesine yardımcı oluyor. Sektördeki en temel taşların insan sağlığına dayandığını bilinciyle ürünlerini geliştiren Çiloğlu Grubu, kaliteli ve sağlıklı ürünleriyle müşterilerin takdirini kazanıyor.

Çiloğlu Grubu'nun, İstanbul'da düzenlenen WorldFood İstanbul gibi önemli etkinliklerde yer alarak başarısını sürdürdüğünü görmek, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Türk gıda sektörünün geleceği için umut verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.