Valilik, talebin, önceden belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları arasında yer almadığını belirterek, başvuruyu değerlendirmeye almadığını açıkladı.

Daha önce Galata Köprüsü'nde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Valiliğin kararına tepki göstererek, "Lafa gelince Filistin’i savunduğunu iddia edenler, ABD Başkanı Trump’ın Gazze’ye yönelik insanlık dışı açıklamalarına karşı ses çıkaramadılar." ifadelerini kullandı.

Trump ne demişti?

ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını" söyleyen Trump, Gazzelilerin de "başka bir yere gitmesi gerektiğini" söylemişti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi, çatışmanın sonunda İsrail tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilecek. Filistinliler, Chuck Schumer gibi kişiler, bölgede yeni ve modern evleri olan çok daha güvenli ve güzel topluluklara çoktan yerleştirilmiş olacaklar. Böylece gerçekten mutlu, güvenli ve özgür olma şansına sahip olacaklar. ABD, dünyanın dört bir yanından gelen büyük kalkınma ekipleriyle çalışarak, yavaş ve dikkatli bir şekilde, türünün en büyük ve en etkileyici projelerinden birinin inşasına başlayacak. ABD'den hiçbir askere ihtiyaç duyulmayacak! Bölge için istikrar sağlanacak!!!” ifadelerini kullandı.