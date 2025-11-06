YSK Verileri Suç Örgütüyle Paylaşıldı İddiası

Soruşturma kapsamında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan raporda, “İBB HANEM” isimli uygulama üzerinden yapılan incelemelerde 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait sandık verilerinin bulunduğu tespit edildi. Bu verilerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde yer alan kişisel bilgilerle eşleştirildiği belirlendi.

CHP’nin Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. Gözaltında

Yürütülen soruşturmada, CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) temin ettiği seçim sandık verilerini, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü üyelerine ilettiği iddia edilen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “kişisel verilerin kaydedilmesi” suçlarından gözaltına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, veri güvenliği ihlali ve kişisel verilerin yasa dışı paylaşımı yönünden genişletileceği öğrenildi. Gözaltına alınan O.G.E.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.