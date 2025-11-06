Fintech girişimi 40 milyon dolar değerleme üzerinden 4 milyon dolarlık yatırım aldı

Bugün İstanbul'da düzenlenen etkinlikte yatırımcılar ve finans ekosisteminin önemli temsilcileriyle bir araya gelen TeklifimGelsin, 40 milyon dolar değerleme üzerinden 4 milyon dolarlık Seri A yatırım aldı.

1,7 milyon kullanıcıya hizmet veriyor

Kurulduğu günden bu yana 1,7 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşan TeklifimGelsin, kullanıcıların bankalar ve finans kuruluşlarından kişiselleştirilmiş teklifler almasını sağlayarak finansal farkındalığı artırıyor. Platformun tohum aşamasındaki yatırımcısı olan Hedef Holding, yeni dönemde de Hedef Portföy çatısı altında kurulan fonla girişime destek olmaya devam ediyor.

“2026’da 2,5 milyon kullanıcıya ulaşacağız”

TeklifimGelsin CEO’su İhsan Cem Zararsız, yapılan yatırımın şirketin büyüme planlarını hızlandıracağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kullanıcılarımıza sunduğumuz finansal çözümlere ek olarak, farklı finansal kuruluşlarla yapacağımız iş birlikleriyle finansman süreçlerini daha verimli hale getireceğiz. Verinin gücünü yapay zekayla birleştirerek kullanıcı deneyimini kişiselleştireceğiz. 2026 sonunda 2,5 milyonun üzerinde kullanıcının finansal ihtiyaçlarını TeklifimGelsin aracılığıyla karşılamasını hedefliyoruz.”

Zararsız ayrıca, bugüne kadar toplam 1,3 milyon dolarlık yatırım aldıklarını belirterek Seri A sürecinde 4 milyon dolarlık yeni bir yatırım turunu tamamladıklarını ifade etti.

“TeklifimGelsin’in geleceğine güveniyoruz”

Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ise girişimin büyüme potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

“TeklifimGelsin’e yaptığımız yatırım, Hedef Portföy’ün girişim sermayesi stratejisinin önemli bir parçası. 2022’den bu yana birlikte yürüdüğümüz bu yolculuk, hem finansal teknoloji alanındaki vizyonumuzu hem de TeklifimGelsin’in geleceğine olan güvenimizi pekiştiriyor.”

Fintech ekosisteminde büyüyen güç

Bu stratejik iş birliğiyle birlikte TeklifimGelsin, Türkiye’nin önde gelen finansal teknoloji girişimleri arasında yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Yeni yatırım turu, girişimin ürün geliştirme süreçlerini hızlandırırken, yapay zekâ ve veri analitiği tabanlı finansal çözümlerini de genişletecek.