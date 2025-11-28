CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni parti programını delegelerin onayına sunarak, kurultayın sonunda iktidar perspektifini ve CHP’nin hazırladığı hükümet programını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Kurultayda divan başkanlığına, delegelerin oylarıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi. Delegelerin büyük çoğunluğunun hazirun listesine imza atmasıyla oturum resmen açılırken, Özel konuşmasında program ve yol haritasına odaklanacaklarını vurguladı.

Özgür Özel: “100 yıl sonra bu ülkeyi bir kez daha CHP kurtarır dedirteceğiz”

Konuşmasında CHP’nin temel önceliğinin iktidar olmak olduğunu ifade eden Özel, yeni programın bu hedefin omurgasını oluşturduğunu belirtti:

“Türkiye’nin sorunlarını çözecek kadroları ve programı ortaya koymak için yola çıktık. 100 yıl sonra yeniden ‘Bu ülkeyi CHP kurtarır’ dedirtecek çalışmaları bugün burada olgunlaştırıyoruz.”

Parti programının somut çözümler üreten bir hükümet modeli yaratacağını söyleyen Özel, delegelerin bu vizyonu şehirlerine taşımaları gerektiğini dile getirdi.

Demokrasi, hukuk, ekonomi ve sosyal politika masada

Özel, Türkiye’de bozulan kurumların yeniden inşası için kapsamlı bir vizyon sunacaklarını ifade ederek şu başlıkları öne çıkardı:

Demokrasi ve adalet reformları

Hazine yardımının eşitlikçi hale getirilmesi

Siyasetin finansmanı ve Siyasi Ahlak Yasası

GRECO kriterlerinin ötesine geçen şeffaflık paketi

Ekonomide güvenli bir gelecek ve sosyal koruma mekanizmaları

Özel, “Çökmüş sisteme karşı umudu örgütlemek için buradayız,” diyerek yeni yol haritasının halkın tüm kesimlerine ulaşacağını söyledi.

“Vizesiz Avrupa mümkün” mesajı

Kurultayda dış politika da önemli başlıklardan biri oldu. Özel, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde daha kararlı bir çizgi izleyeceğini belirterek:

“Gençlere yasaksız bir Türkiye, vizesiz Avrupa’nın nasıl mümkün olduğunu bu salonda sizler belirleyeceksiniz.” dedi.

Parti tüzüğünde önemli değişiklikler geliyor

Kurultayın ilk gününde parti içi yapılanmada dikkat çeken değişikliklerin de oylanması planlanıyor:

Parti Meclisi üye sayısı 60’tan 80’e çıkacak

Gençlik kollarında yaş sınırı 18-40 olarak belirlenecek

Bin 300’den fazla delege, hem yeni program hem de tüzük değişiklikleri için oy kullanacak

3 gün sürecek kurultayın ilk gününde parti programı delegelere sunulurken, sonraki oturumlarda parti meclisi ve disiplin kurulu seçimlerine geçilecek.

CHP’den iktidar mesajı

Özel, kurultayın yalnızca bir güncel tartışma zemini değil, yeni bir siyasal yürüyüşün başlangıcı olduğunu ifade etti:

“Ev ev, sokak sokak, Türkiye’nin her yerinde bu programı anlatacağız. CHP’nin iktidar yürüyüşünü bugün buradan başlatıyoruz.”