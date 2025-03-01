Olayın Geçmişi

27 Haziran 2024 tarihinde, parke taşı temini için sözleşme yapılan M.U. ve H.D. isimli firma yetkilileri, yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tarafından belediyeye çağrıldı. Başkan Dönmez, firma ile olan sözleşmeyi feshetmek istedi. Bu süreçte yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Başkan Dönmez'in koruması R.G. ve şoförü M.O.A., firma yetkilileri M.U. ve H.D.'yi makam odasından çıkardı. M.U. ve H.D., makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez, şoförü ve koruması gözaltına alındı.

Başkan Dönmez, Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldıktan sonra, kendisi de M.U. ve H.D. hakkında şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında 30 Haziran'da mahkemeye sevk edilen Başkan Dönmez, 'Yağma suçuna azmettirme' suçlamasıyla tutuklandı. Şoförü ve koruması da cezaevine gönderildi. Ancak Dönmez 29 Temmuz'da, şoförü ve koruması ise 6 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, soruşturma sürecinin devam etmesi nedeniyle Başkan Dönmez’i görevden uzaklaştırdı. 8 Temmuz’da yapılan seçimle yerine meclis üyesi Semra Gündüz başkanvekili olarak seçildi.

Mahkeme Kararıyla Görevine Döndü

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak dava açıldı. İddianamede Hikmet Dönmez, şoförü ve koruması hakkında 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma', 'Vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamaları yöneltildi.

Dava süreci devam ederken, Başkan Dönmez avukatları aracılığıyla İçişleri Bakanlığı tarafından verilen görevden uzaklaştırma kararına itiraz etti. Manisa İdare Mahkemesi, Dönmez hakkındaki soruşturma ve davanın geldiği aşamayı değerlendirerek, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve karartılma tehlikesinin bulunmaması nedeniyle görevden uzaklaştırma kararını kaldırdı.

Mahkeme kararında, yargılamanın Dönmez’in görev süresi boyunca devam edebileceği ve uzaklaştırma kararının süresiz hale gelerek belediye başkanlığı görevine fiilen son verme sonucunu doğurduğu belirtildi. Bu nedenle görevden uzaklaştırma kararında hukuka uyarlık bulunmadığına hükmedildi. İçişleri Bakanlığı da mahkeme kararına istinaden Hikmet Dönmez’in görevine iadesini onayladı.

Bu karar doğrultusunda, Başkan Hikmet Dönmez belediye başkanlığı görevine kaldığı yerden devam edecek.