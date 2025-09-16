İstifa açıklamasında bulunan Hüseyin Çelik, kararını aktif siyasette daha fazla sorumluluk almak amacıyla aldığını belirterek, “Görevim süresince birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Aksu’muz ve ülkemiz için mücadelemi sürdüreceğim” dedi.

Yaklaşık 1,5 yıldır görevde olan Mevlüt Uludağ ise istifa kararını, “2024 yerel seçimlerinde Aksu’da birinci parti olmanın gururunu yaşadık. Görev sürem boyunca herkese eşit hizmet etmeye gayret ettim. CHP Aksu Belediye Meclis Üyesi olarak Aksu halkına hizmet etmeye devam edeceğim” sözleriyle duyurdu.

İstifaların ardından Aksu Belediyesi’nde yalnızca iki başkan yardımcısı görevde kaldı. Belediyeden istifalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.