CHP'de genel başkanın değiştiği 38. Olağan Kurultayı'nın ardından partinin yeni MYK üyeleri belli oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sinde yer alacak isimler yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından belirlendi. Toplantıda MYK üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabine Sistemindeki bakanlıkların çalışmalarını izleyecek bir “Gölge Kabine” oluşturuldu. MYK'de, siyasi işlerin yürütüleceği bir "Gölge Kabine" ve idari işlerin yürütüleceği ikinci bir grup yer aldı. Toplam 24 üyenin bulunduğu MYK'de, 17 isim "Gölge Kabine" olarak görev alacak.

Türkiye’de hiçbir il ve ilçede genel başkanının söz verdiği ya da değişim ekibinin söz verdiği bir belediye başkan adaylarının olmadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:



"Sadece Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Aydın'ın topuklu Efesi ile ilgili genel başkanımızın da anketlerde gördüğü çok yüksek memnuniyet oranına dayanarak o yüksek memnuniyet oranlarıyla parti meclisine o sözün arkasında duran bir teklifle geleceğiz ve 3 belediye başkanımızı yeniden adaylaştıracağız. Özgür Özel’in kurultay kazanmak için söz verdiği bir belediye başkan adayı yok. Coğrafi dağılım noktasında parti meclisimiz çok iyi bir dağılım gösterdi. Parti meclisimizin yaş ortalaması 43, bu salondaki parti meclis üyeleri 43 yaştan oluşuyorlar. Parti meclisimiz söz verdiğim gibi benden genç. Parti meclisimizde daha önce il ce ilçe başkanlığı yapmış 15 arkadaşımız var. Örgütlerde görev yapmış 32 arkadaşımız var.”

MYK’da Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Deniz Yücel seçildi. MYK’ya göre Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Medya ve Halka İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Sayman Özgür Karabat oldu.



Gölge Kabine olarak görev yapacak diğer MYK üyeleri ise şöyle:

“Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Aile Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Ulaştırma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu.”