6-7 Eylül tarihleri arasında 1570 seçmen üzerinde yapılan Betimar Araştırması, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlere tek başına gireceğini açıklamasına ve CHP Genel Başkanlığı için "Özgür Özel mi Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna yanıt aradı.

Anketi köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre; Betimar, önce Meral Akşener’in ittifakta yer almayacakları açıklamasını sordu. Ankete katılanların yüzde 41.3’ü yanlış bulduğunu söyledi.

Doğru bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31.4’te kalırken pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor diyenlerin oranı ise yüzde 15.9 çıktı.

Yüzde 11.4’lük bir kesim ise cevap yok dedi.

İYİ parti seçmeninin de yüzde 19.8’i de Akşener’i doğru bulmadığını söyledi.

Akşener’in bu çıkışına partisinin desteği yüzde 66 çıktı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU MU, ÖZGÜR ÖZEL Mi?

Ankete katılanlara Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerçekleşecek bir genel başkanlık yarışını kim kazanır diye soruldu.

Yüzde 49.3’ü Kılıçdaroğlu derken, Özgür Özel diyenlerin oranı yüzde 38.2 çıktı.

Yüzde 12.5’lik bir kesim ise kararsız olduğunu belirtti.

Betimar, Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi kazanır sorusunu bir kez de CHP seçmenine sordu. CHP seçmeni ise Özgür Özel kazanır dedi.

Ankete katılan CHP seçmeninin yüzde 43.3’ü Kılıçdaroğlu kazanır derken Özgür Özel kazanır diyenlerin oranı yüzde 47.6 çıktı.

Yüzde 9.1’lik bir seçmen ise cevap vermemeyi tercih etti.