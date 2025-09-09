Rekoltenin azalmasıyla birlikte fiyatlarda büyük artış yaşandı. Geçen yıl 150-200 lira bandında satılan yaş fıstık, bu sezon yaklaşık 700 liradan alıcı buluyor. Üreticiler masrafları karşılayabilmek için fiyatı artırmak zorunda kaldıklarını belirtirken, baklava üreticilerine “vatandaşın tatlı yiyebilmesi için” fedakarlık çağrısı yaptı.

“Fiyat Artışını Vatandaşa Yansıtmayın”

Hasadı gerçekleştiren firmanın yetkilisi Azmi Çelik, fıstıkların tamamen doğal yollarla işlendiğini vurguladı. Çelik, “İşçilerimiz sabah 5’ten akşam 5’e kadar çalışıyor. Fıstıklar kabuk ve çöplerinden ayrıştırıldıktan sonra güneşte kurutuluyor. Hiçbir ısıl işlem uygulanmıyor” dedi.

Baklavacıların da sorumluluk alması gerektiğini belirten Çelik, “Geçen yıl rekolte rekor kırmıştı ama baklava fiyatları düşmedi. Bu yıl fiyatlar yükseldi diye vatandaşa yansıtmamaları gerekiyor. Cevizli baklavayı bile fıstıklı fiyatına satıyorlar. Kazançlarından biraz feragat etsinler” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’daki üreticiler, artan maliyetlerin zincirleme şekilde tüketiciye yansımaması için baklavacıların fiyatları sabit tutmasını istiyor.