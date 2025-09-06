Yaklaşık bin delegenin imzasıyla yapılan başvuru üzerine CHP Genel Merkezi, 22. Olağanüstü Kurultay’ın 21 Eylül Pazar günü Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in imzasıyla Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na iletilen başvuruda, tüzüğün 48. maddesi uyarınca kurultayın yapılacağı belirtildi. Kurultayın gündeminde mevcut yönetime güven oylaması, Genel Başkanlık ve Parti Meclisi seçimleri yer alacak.

İstanbul Krizi Sonrası Karar

Kurultay kararı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Yönetimi’ni geçici olarak görevden almasının ardından alındı. Bu süreçte CHP Genel Merkezi, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 15 Eylül’de görülecek dava öncesinde bir dizi toplantı yaparak yol haritasını belirledi.

Parti kaynakları, bine yakın delegenin noterden onaylı imzalarıyla olağanüstü kurultay talebinde bulunduğunu, bu imzaların Genel Merkeze ulaştırılmasıyla sürecin resmileştiğini açıkladı. Delegelerin başvuru metninde, CHP’nin 47 yıl aradan sonra birinci parti olmasına rağmen partiye yönelik “topyekûn bir saldırı” olduğu belirtilerek, “Kurultay delegelerinin duruma el koyması zorunlu hale gelmiştir” ifadeleri yer aldı.

Kurultay Gündemi

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Gündem şu şekilde olacak:

Açılış Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Kurultay Başkanlık Kurulu seçimi Genel Başkanın konuşması Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için güven oylaması Genel Başkanlık, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri Kapanış

Bu kritik kurultayda CHP’nin yeni yönetimi belirlenecek ve parti içi dengeler yeniden şekillenecek.