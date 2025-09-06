Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manavgat ilçesi Side Antik Kenti'nde düzenlenen lansmanda, "Geleceğe Miras: Türk Arkeolojisinin Yeni Yüzyılı" projesi kapsamında Antalya'da yürütülen kazı, restorasyon ve gece müzeciliği çalışmalarını değerlendirdi.

Gece Müzeciliği çalışmalarının ülke genelinde 27 müze ve ören yerinde uygulamaya aldıklarını kaydeden Bakan Ersoy, Antalya'da, tarihi dokularına uygun olarak ışıklandırılan Patara, Side ve Aspendos antik kentleri ile Alanya Müzesi ve Antalya Nekropol Müzesi'nin artık saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebildiğini, Perge, Phaselis, Olympos, Myra ve Limyra antik kentleri ile Side Arkeoloji Müzesi'nin de yaz sezonu boyunca saat 21.00'e kadar misafirlerini ağırlamaya devam ettiğini aktardı.

Side Antik Kenti'nin gece müzeciliği uygulamasının en özel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Bu muazzam kültür mirası gece ışıklandırmalarıyla adeta ikinci kez hayat bulmuştur. Agora, sütunlu cadde, hamam ve tapınaklar gün batımından sonra gördüğünüz bu büyüleyici atmosfere bürünüyor. Bu sayede misafirlerimiz sıcaktan bunalmadan, tarih ve kültürün içinde derin ve zengin bir yolculuk yapabiliyor. Apollon ve Athena Tapınakları, gece ışıkları altında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği duraklar arasında" dedi.



"Geçen yıla göre yüzde 17 artarak 1,3 milyona ulaşmış durumda"

Bakan Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği kapsamında Side'yi 34 bin kişi ziyaret ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 484 binden fazla ziyaretçi ağırladığımızı da bu vesileyle belirtmek isterim. İnşallah bu yıl ve gelecek yıllarda bu rakamlar daha da artacak; kültür turizminde ülkemizi yeni bir seviyeye taşımamıza ciddi katkı sunacaktır. Antalya genelinde müze ve ören yerlerimizi ziyaret edenlerin sayısı, bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 17 artarak 1,3 milyona ulaşmış durumda. Gece müzeciliğinin bu artışta büyük bir payı var. Gerek yerli ve yabancı misafirlerimizden gerekse seyahat acenteleri ile tur operatörlerimizden son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gece müzeciliği çalışmalarımız aslen Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı iradesine kültür-turizm sahasında en yüksek desteği sunmak için hayata geçirdiğimiz vizyonun bir parçasıdır. O vizyonun adı ise Geleceğe Miras'tır. 2023'te başlattığımız ve Türk arkeolojisinin altın çağının kapılarını açan bir millileşme, kazı, restorasyon, inşa ve ihya projesi olan Geleceğe Miras bugün ülke genelinde 251 kazı alanına yayılmış olarak devam ediyor. Bu proje ile Türk arkeolojisinde 60 yılda yapılanlara eşdeğer işi 4 yılda gerçekleştirme kararlılığımızı ortaya koyduk ve gerek maddi gerek lojistik olarak Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir desteği sahaya aktardık. Hamdolsun, aldığımız sonuçlar attığımız bu adımların doğruluğunu ortaya koymuştur."

Çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Ersoy, uzun yıllar yıkılma tehlikesi altında olan ve 'hastane binası' olarak bilinen yapıyı koruma altına alarak Arkeoloji Müzesi'ne dönüştürdüklerini ifade etti. Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazı ve basit onarım çalışmalarıyla tamamlanma aşamasına gelen müzemizin resmi adını Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi olarak belirledik. 1947 yılında Side'de ilk kazı başkanı olarak arkeolojik çalışmaları başlatan ve 1966'ya kadar kesintisiz şekilde sürdüren merhum Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel'in adını bu müzeyle yaşatacak olmak bizler için büyük mutluluk vesilesidir. Müzemizde 'Öte Taraf Side', ve 'Yapılar Fısıldarsa' başlıklı sergilerimizin çalışmaları da devam ediyor. İnşallah kısa zamanda ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Bu yıl ilk kez Piskoposluk Mahallesi olarak bilinen alanda iki ana sokak açıldı. Ziyaretçiler artık bu sokaklar üzerinden piskoposluk yapılarının merkezine ulaşabiliyorlar. Bu çalışmalar sayesinde önümüzdeki yıllarda bazilika başta olmak üzere birçok yapının araştırılması ve ziyarete açılması da mümkün hale gelecek."

Ersoy, Anıtsal Çeşme'nin doğusunda yapılan kazılarda, mozaik ve fresklerle süslü mekanları açığa çıkardıklarını belirterek, "Çeşmenin hemen arkasında ve karşılama merkezinin yanında yer alan bu alanın ziyaretçiler için yeni bir cazibe noktası haline geldiğini söyleyebiliriz. Geç Antik Çağ'da çeşmenin beden duvarına bitişik olarak inşa edilen su kemerlerini de gün yüzüne çıkarıyoruz ve alanı çevreleyen özel bir ziyaretçi yolu hazırlıyoruz. Çalışmaların kasım sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Böylece Anıtsal Çeşme'yi, arkasındaki bu yeni alanla birlikte Side'nin görkemini gözler önüne seren özel bir gezi durağına dönüştürmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.



"Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 11,7 milyona ulaşmış durumdadır"

Turizmde ürün ve pazar çeşitliliğinden ulaşım, altyapı ve tesisleşmeye kadar gereken her türlü adımı attıklarını aktaran Bakan Ersoy, Antalya'nın artık yalnızca deniz, kum, güneş için tercih edilen bir destinasyon olmanın ötesine geçtiğini söyledi. Ersoy, "Tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle ve spor turizmiyle bütüncül unsurları bünyesinde barındıran bir Antalya markası ulusal ve uluslararası alanda kendini göstermeye başlamıştır. Neticede bu yıl ağustos sonu itibarıyla Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 11,7 milyona ulaşmış durumdadır. Yakın coğrafyamızdaki bütün olumsuzluklara rağmen turizmdeki hareketliliğin devam ettiğini, kültür-sanat ve spor etkinliklerinin de etkisiyle sezonun ekim-kasım aylarına kadar uzadığını görüyoruz" diye konuştu.