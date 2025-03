"Kartalkaya Faciasını Gündemde Tutmaya Devam Edeceğiz"

Bolu ziyaretinde, Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangınının hukuki sürecine dikkat çeken Özel, facianın ünutulmaması için konuyu Meclis gündeminde tutacaklarını belirtti. "Bu tür faciaların tekrar etmemesi için süreci titizlikle takip edeceğiz" diyen Özel, yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

"Hans'ın Fıtratında Olmayan, Hasan'ın Fıtratında Olamaz"

Konuyu Soma faciasıyla da ilişkilendiren Özel, "Sayın Erdoğan, Soma faciasından sonra 'Bu mesleğin fıtratında ölüm var' demişti. Oysa Almanya'da yüz yıldan fazladır maden kazalarında ölüm yaşanmıyor. Hans'ın fıtratında olmayan, Hasan'ın da fıtratında olmamalı" ifadelerini kullandı.

"Trump'a 'One Minute' Diyeceksin"

Filistin meselesine de değinen CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü "One Minute" çıkışını hatırlatarak, "Kapalı salonda 'One Minute' demek kolay. Eğer 'One Minute' diyeceksen, 'Filistinlileri oradan süreceğiz, Gazze'yi turizme açacağız' diyen Trump'a 'One Minute' diyeceksin" dedi. Özel, hükümetin Filistin meselesindeki duruşunu yetersiz bulduğunu belirtti.

"Savaş Değil Barış"

Özel, CHP'nin "Yurtta barış, dünyada barış" anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, "Eğer Kıbrıs Barış Harekatı'nda baskılara boyun eğseydik, bugün Kıbrıs Yunan toprağı olurdu" dedi. Filistin'e sahip çıkmamanın bölgedeki dış güçlerin etkisini artıracağına vurgu yaparak, "Bugün Filistin'e susarsan, yarın Şam'a, sonra da bütün Orta Doğu'ya susmak zorunda kalırsın" ifadelerini kullandı.

"CHP Adım Adım İktidara Yürüyor"

Konuyu CHP'nin siyasi hedefleriyle noktalayan Özel, "Bolu'daki CHP yönetiminden Bolulular memnun. Aynı memnuniyeti tüm Türkiye'ye yayacağız. CHP adım adım iktidara yürüyor" diye konuştu.