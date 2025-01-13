Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldikten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Rıza Akpolat'a yönelik gözaltı işlemi ve belediye başkanlarına yapılan uygulamalara dair değerlendirmelerde bulunuldu.

“Sabah saatlerinde evi polis tarafından basıldı”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltı sürecine değinen Özel, sabah saatlerinde Akpolat’ın evine yapılan polis baskınını anlatarak, “Resmi ikametgâhında polisler sert bir şekilde kapıyı çaldı. İçeride bulunan yaşlı annesi telaşla kapıya koştu. Polisler, ‘Aç polis, yoksa kırarız’ dedi. Akpolat’ın evde olmadığını öğrenince Balıkesir’deki baba evine giderek orada gözaltına aldılar” dedi.

“Bu bir siyasi operasyon”

Özel, Akpolat'ın gözaltına alınmasının hukuksuz olduğunu savunarak, “Operasyon, BELTAŞ şirketinin bir ihalesiyle ilgili. Ancak asıl hedef, Rıza Akpolat’ın şahsında CHP’yi itibarsızlaştırmaktır. Beşiktaş halkının yüzde 100’e yakın bir destekle seçtiği belediye yönetimini bu yöntemlerle itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Amaçları CHP’yi yıpratmak” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu: “Hukuk dışı bir müdahale”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akpolat’a yönelik gözaltının hukuk dışı olduğunu belirterek, “5018 sayılı kanuna göre, belediye başkanları ihale ve harcama yetkilisi değildir. Buna rağmen belediye başkanının gözaltına alınması tamamen hukuk dışıdır. Aynı şekilde Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’e yapılan müdahale de hukukla bağdaşmamaktadır” dedi.

“Beşiktaş halkı, sandıkta yanıtını vermiştir”

CHP Lideri Özgür Özel, “Beşiktaş halkı sandıkta iradesini açıkça ortaya koymuştur. Ancak bu iradeye saygı duymayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Daha önce de Ataşehir ve Yalova’da benzer süreçler yaşandı. Ancak halk bu baskılara sandıkta cevabını verdi ve yine CHP’yi seçti” dedi.

“Sandıktan kaçmayın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, “Ülkeyi bu kadar gerdiğiniz ve siyasi baskılarla sindirmeye çalıştığınız bir ortamda yapılacak en doğru şey, milletin huzuruna gitmektir. Sandıktan kaçmayın. Milletin iradesi, bu hukuksuzluklara gereken cevabı verecektir” diye konuştu.

“Kayyum beklemiyoruz”

Beşiktaş Belediyesi’ne kayyum atanıp atanmayacağı yönündeki soruya Özel, “Bu konu terörle ilgili bir mesele olmadığı için kayyum atanması söz konusu değildir. Bizim beklentimiz, belediye başkanımızın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasıdır” yanıtını verdi.