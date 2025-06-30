Davada Neler Olabilir?

Bugünkü duruşmada masada dört temel ihtimal bulunuyor:

Mutlak Butlan Kararı Çıkarsa:

Bu, kurultayın yok hükmünde sayılması anlamına geliyor. Böyle bir karar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı’na dönmesini gündeme getirebilir. Ancak bu durumun, temyiz süreci tamamlanmadan yürürlüğe girmesi mümkün değil. Parti yönetimi, bu senaryonun fiilen uygulanmasının yıllar alabileceğini savunuyor. Kayyum Atanması:

Mahkeme, kurultay iptaline hükmedip parti yönetimini geçici olarak görevden alırsa, CHP’ye bir kayyum heyeti atanabilir. Bu senaryo, parti içinde "en kötü ihtimal" olarak değerlendiriliyor. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel kanadı bu olasılığa karşı çıkıyor. Davanın Reddedilmesi:

CHP Genel Merkezi ve hukukçuları bu sonucu en olası ve doğru ihtimal olarak görüyor. Mahkemenin kurultay sürecine müdahale etmesinin hukuken mümkün olmadığı, delege iradesine saygı duyulması gerektiği savunuluyor. Davanın Ertelenmesi:

Mahkemenin savunmalar için süre verip kararı yeni adli yıla bırakması da güçlü ihtimaller arasında. Bu senaryo, mevcut yönetimin görevde kalmasına ve olağan kurultay sürecinin hızlandırılmasına olanak tanıyabilir. Muğla’da Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği Vurgusu İçeriği Görüntüle

Davanın Arka Planı

Dava, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin “kurultayda rüşvet karşılığı oy kullanıldığı” iddialarıyla açıldı. Dilekçede 38. Olağan Kurultay'ın ve sonrasında yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali talep ediliyor. Davacılar, kurultayda delege iradesinin “sakatlandığını” ve bu nedenle Özgür Özel’in genel başkanlığının geçersiz olduğunu öne sürüyor.

CHP Genel Merkezi Ne Yapıyor?

Parti yönetimi, mahkemeden olumsuz bir karar çıkması ihtimaline karşı 39. Olağan Kurultay'ı erkene çekerek süreci “konusuz” bırakmayı planlıyor. Ayrıca genel merkezin, eski yönetimin binaya girişine izin vermeyeceği belirtiliyor. İl başkanları da genel merkeze çağrılarak olası kriz durumuna karşı hazır tutuluyor.

Kılıçdaroğlu Cephesinde Neler Oluyor?

Kemal Kılıçdaroğlu, “Partiyi kayyuma teslim etmeyiz” diyerek mutlak butlan kararı çıkması halinde yeniden genel başkanlık görevini üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak yakın çevresi, Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte yeniden aday olmayacağı ve “partiyi güvenli limana ulaştırdıktan sonra” görevi bırakacağı mesajını veriyor.

Bölünme İhtimali ve Yeni Parti Senaryosu

Siyasi kulislerde, mahkemeden çıkacak bir “mutlak butlan” kararının ardından CHP içinde ciddi bir bölünme yaşanabileceği konuşuluyor. Özgür Özel ve ekibinin bu durumda yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceği iddiaları gündemde. Kılıçdaroğlu’nun ise bu iddialara, “Genel başkan neredeyse, genel merkez orasıdır” diyerek yanıt verdiği ifade ediliyor.

İktidar Cephesi Ne Diyor?

AK Parti ve MHP kulislerinde, davanın eylül ayına ertelenmesi bekleniyor. AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, mahkemenin kurultay kararını bozma yetkisi olmadığını vurgulayarak, “Bu karar sistemi altüst eder” açıklamasını yaptı.