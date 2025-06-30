Geçtiğimiz hafta Cuma günü Borsa İstanbul’da görülen iyimser hava, eş zamanlı olarak gözlenen yüksek volatiliteyle birlikte yatırımcıların siyasi gelişmeleri temkinli bir şekilde izlediğini ortaya koydu. Davadan bugün bir karar çıkmaması ve ek süre verilmesi, belirsizliğin geçici olarak ötelenmesi anlamına gelebilir. Böyle bir senaryo, piyasalarda kısa vadeli rahatlamaya yol açabilir; ancak davanın ertelenme süresine bağlı olarak, soru işaretlerinin tamamen ortadan kalkması beklenmiyor.

TL’de Belirsizlik Etkisi ve Kur Gelişmeleri

Türk Lirası’nın son dönemdeki değer kayıplarının hızlandığı gözlemleniyor. USDTL kuru haftayı 39,90 seviyesinin üzerine test ederek kapattı. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dövize olan ilgi artarken, bu durum TL üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor. Ancak TL’deki değer kaybı hâlen faiz getirisiyle tam anlamıyla yarışabilmiş değil.

Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %46 civarında sabit tutması, mevcut politika duruşunun korunmasına yönelik sinyal olarak değerlendiriliyor. Temmuz ayında faiz indirimi olasılığı gündemde yer alsa da, bu ihtimalin fiyatlamalara büyük ölçüde yansıdığı düşünülüyor. Bu nedenle olası bir faiz indiriminin kurda sert bir etki yaratması beklenmiyor.

Borsa İstanbul'da Siyasi Belirsizlik Gölgesi

BIST-100 endeksi geçtiğimiz hafta Perşembe günü 9400 puanın altına gerilese de, Cuma günü sınırlı da olsa toparlanarak haftayı 9400 seviyesinin üzerinde tamamladı. Ancak endeksin, Orta Doğu’daki ateşkes beklentilerine ve küresel iyimserliğe rağmen yurt dışı piyasaların gerisinde kalması dikkat çekiyor. Gelişmekte olan ülke piyasalarının %3’ü aşan haftalık kazancına karşılık, BIST-100 yalnızca %2,2 artış gösterebildi.

Bu görünüm, yatırımcıların iç siyasi belirsizlikler nedeniyle temkinli davranmaya devam ettiğini gösteriyor. CHP kurultay davasına dair gelişmelerin, haftanın ilk gününde Borsa İstanbul’un yönünü tayin etmede belirleyici olacağı düşünülüyor. Teknik olarak ise endeksin 9400 seviyesinin üzerinde ne kadar güçlü kalabileceği önümüzdeki günlerde yakından izlenecek.

SPK'dan Piyasa İstikrarına Yönelik Yeni Adımlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz Cuma günü yayımladığı bültende, açığa satış işlemlerine yönelik kısıtlamaların ve pay geri alımlarını teşvik eden tedbirlerin 29 Ağustos seans sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Bu karar, piyasalardaki olası dalgalanmalara karşı yatırımcı güvenini koruma amacı taşıyor.

Vadeli İşlem Piyasalarında Görünüm