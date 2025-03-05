Kadın işsizlik oranı, mesleki ve teknik mezunlarında yüzde 17,8, üniversite mezunlarında ise yüzde 14 seviyesine ulaşırken, toplam kadın işsiz sayısı da 1,5 milyona yaklaşıyor. Ayrıca, çalışabilir durumda olduğu halde çeşitli nedenlerle iş gücüne katılamayan kadın sayısının da arttığına dikkat çekildi. CHP, bu tabloya karşılık olarak kadınların iş hayatına katılımını artıracak yasal düzenlemeleri hızla gündemine almış durumda.

Kadın Memurların Analık İzni Süresi 24 Haftaya Çıkacak

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından Meclis'e sunulan yasa teklifine göre, kadın memurların analık izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak ve süt izinleri de uzatılacak. Bu düzenleme, doğum yapan kadınların çalışma hayatına uyum sağlamasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ayrıca, çalışan annelerin süt izinlerinde de iyileştirmeler yapılacak. Doğum sonrası ilk 6 ayda günlük 3 saat olan süt izni süresi 4 saate, ikinci 6 ayda ise 1,5 saatten 2 saate çıkarılacak.

Doğum Borçlanması Düzenlemesi

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş tarafından sunulan ve Komisyon’da görüşülmeye başlanan kanun teklifinde ise doğum borçlanmasında önemli bir değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu değişiklikle, kadınların doğumdan önce veya doğum sırasında sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın doğum borçlanmasından yararlanabilmesi talep ediliyor. Bu teklif, kadınların emeklilik hakları açısından önemli bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.

Kadın Kooperatiflerinin Vergi Muafiyeti

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından sunulan diğer bir kanun teklifiyle, ortaklarının tamamı kadınlardan oluşan kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf tutulması hedefleniyor. Bu düzenleme, kadın girişimciliğini ve kooperatifleşmeyi teşvik ederek, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bu üç yeni düzenleme, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı, çalışma hayatındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor. CHP'nin bu adımları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.