Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı NATO Karargahı'na geldi.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da temaslarına başladı. Bakan Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı NATO Karargahı'na geldi. Bakan Güler, ilk olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ve NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını (TMR) ziyaret etti.