İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16 Temmuz 2025 tarihinde ilimiz Silivri ilçesinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı C.C.S.’ya yönelik sözlerine nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca adı geçen şahsın bu söylemlerinden sonra Cumhuriyet Savcımızı hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

