Özgür Özel, dün geldiği Samsun’da bugün de programlarına devam etti. Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Samsun’da kazandıkları tek belediye olan Atakum Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Başkan Serhat Türkel ile görüşme gerçekleştiren Özel, çıkışta ise belediye binası önünde halka seslenerek açıklamalarda bulundu.



“Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir”

Tüm Türkiye yerel seçim sonuçlarına sevinirken, kendisinin üzüntü yaşadığını dile getiren CHP Lideri Özgür Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi Samsun'daki genel performansıyla öz eleştiri yapmaya muhtaç durumdadır. 18 belediyeden birinin kazanıldığı, 1 milletvekilinin olduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edilemez. Bundan sonra oturacağız, neyi doğru yaptıysak devam edeceğiz. Neyi eksik yaptıysak telafi edeceğiz. Neyi yanlış yapıyorsak terk edeceğiz. Bundan sonra burası ki bir Cumhuriyet kentidir, Uşak kazanılmışken, Afyon kazanılmışken, Kütahya kazanılmışken, Amasya kazanılmışken, Kastamonu kazanılmışken, Amasya kazanılmışken, Büyük Taarruzun şehri kazanılmışken, Büyük Zafer'in şehri kazanılmışken ilk adımın şehri kazanılmıyorsa başta genel başkan hepimizin yüzü yerdedir. Benim Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey, Gazi'nin partisini bu şehirde meclis partisi yapmak. Buna kim inanıyorsa gelsin katkı versin. Kim inanıyorsa gelsin partiye üye olsun. Başta gençler, kadınlar bütün Samsunluları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine baba evimize davet ediyorum” diye konuştu.



“Yerinde sayanı yerinde tutmayacağız”

Partiyi aşağıya çeken ve oyları düşürenleri görevden alacağını vurgulayan Özgür Özel, “Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyorum diyen, bu kadar olur diyen yol açık olsun. Onla da yolları ayıracağız. Eksik yaptım, daha çok çalışırım diyen. Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor. Benim ona enerjim var diyen, başaracağım diyen kendine güveniyorsa kalsın ama 6 ay sonraki ankette hala yerinde sayıyorsak kimseyi o yerde tutmam. Bu kadar net söylüyorum. 6 ayda bir karne var. Her anket bir öncekinden önde olacak. Yerinde sayanı yerinde tutmayacağız. Yol yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağı çeken varsa o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Oy verir ama bu partiyi kim yönetecek, partiyi kim şahlandıracaksa o yönetecek arkadaşlar. Samsun, Gaziantep. Bir tanesi Atatürk'e Gazi unvanının verdiği kent Gaziantep. Bir tanesi de Samsun. Kuzeyde ve güneyde gönlümün yarasıdır. 31 Mart gecesi siz bütün Türkiye'ye sevilirken ben bu iki şehre kahroluyordum. Herkes sorumluluğunu ona göre bilecek, ona göre çalışacak, hep beraber başaracağız. Partimiz Samsun'da birinci parti yapacağız” şeklinde konuştu.



Atakum Belediyesi’ne yaptığı ziyaretten de bahseden Özel, şunları söyledi:

“Bugün hep beraber Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte ilk kez Samsun'da yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu toplantımızdan önce Atakum Belediyemizi ziyaret ettik. Serhat başkanımız yirmi dört yirmi beş yaşından itibaren gençlik konularında görev almış. Bu yüzden de örgütümüzün göz bebeği olan parti içi ön seçimde, parti içi demokrasi mücadelesinde de örgütümüz tarafından takdir edilen, göreve getirilen henüz 41 yaşında bir belediye başkanımız Atakum Belediyesi'nde bayrak devir teslimi yaşandı. Şimdi Atakum'u yine bir Cumhuriyet Halk Partili yönetecek. 41 yaşındaki genç arkadaşımız Atakum'a dinamizm getirecek, Atakum'a ileride hatırlanacak çok önemli hizmetler, çok önemli kazanımlar bırakarak görevinin 5 yıllık dönemini tamamlayacak. Atakumlular ondan memnunsa göreve devam edecek. Yoksa daha önce olduğu gibi bir bayrak devir teslimi yaşanacak.”

Özel, burada yaptığı konuşmanın ardından MYK toplantısına katılmak üzere CHP il binasına geçti.