CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret için Adana'ya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi taş binası önünde vatandaşlar bir araya gelen Özel, yaptığı konuşmada, "Buradan hükümete ve iktidara sesleniyorum. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğiz. Bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini 1 asgari ücrete, yani 17 bin TL'ye çıkarmasını öneriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her birinizin sesini ayrı ayrı duyuyoruz" dedi.



“Paradan 1 sıfır atacağız, sıfır maaştan değil fiyatlardan atacağız”

Paradan 1 sıfır atacaklarını söyleyen Özel, "Onlar gibi 6 sıfırı hem ekmekten hem maaştan atmayacağız. Biz sıfırı atarken maaşlardan değil; elektrikten, sudan, ekmekten, gübreden, mazottan, fiyatlardan atacağız. Çok değil bir sıfır atmaya geliyoruz. O bir sıfırı atarak alım gücünüzü 10 yılda 10 kat artıracağız. Maaştan sıfır atmadan mallardan sıfır atmanın yolu Avrupa Birliği yoludur. O yol muasır medeniyetler yoludur. O yol yılda 55 bin dolar milli gelirin yoludur. Söz veriyoruz, milli geliri artıracağız. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız. Garibana ilişmeyeceğiz, onları doyuracağız. Söz veriyoruz” diye konuştu.